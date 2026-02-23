PolíticaRegionalesSalud

Salud invierte más de $23.000 millones para garantizar insumos prioritarios en la provincia

Marcela Barrientos

La compra incluye descartables biomédicos, para diagnóstico de laboratorio, cirugía mini invasiva y endoscopía, e insumos de esterilización y antisépticos, entre otros. Así, la provincia busca neutralizar el impacto de la inflación y garantizar el servicio a la comunidad.

Con el propósito de fortalecer y proteger el sistema sanitario provincial ante el aumento sostenido de la demanda, el Ministerio de Salud puso en marcha un plan de abastecimiento que garantiza la operatividad y el funcionamiento continuo de los hospitales en todo el territorio, asegurando insumos para un período de entre 6 y 12 meses mediante un esquema de licitaciones públicas que alcanza los $23.590.169.023,74.

La estrategia de inversión se divide en pilares fundamentales. Además de los más de $7.600 millones destinados a descartables biomédicos y los $6.000 millones para diagnósticos de laboratorio, el programa incluye partidas específicas para áreas de alta complejidad. Destacan los $2.178 millones para cirugía mini invasiva y endoscopía, y los $1.470 millones destinados exclusivamente al servicio de diálisis peritoneal del Hospital Castro Rendón.

El plan de abastecimiento también prioriza la seguridad hospitalaria y la higiene con una inversión combinada de más de $2.100 millones en insumos de esterilización y antisépticos, sumado a los $2.500 millones asignados para el tratamiento de residuos patógenos. Con este despliegue presupuestario, la provincia busca neutralizar el impacto de la inflación en los costos médicos y garantizar que no falte desde una jeringa básica hasta el equipamiento de laboratorio más sofisticado.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ratificó mediante varios decretos una serie de nombramientos y cambios estratégicos de funciones en diversos hospitales y centros de salud.

Entre las incorporaciones se destaca: el Hospital de Buta Ranquil sumará a la licenciada Daiana Tamara Godoy en el área de Psicología, mientras que el Hospital de Chos Malal contará con la nueva profesional de enfermería, Ayelén Celeste Salinas. Asimismo, se confirmó el ingreso de Yazmín Mireya Esparza Zerene, Fernando Javier Ceballos y Marcela Yohana Figueroa, quienes cumplirán funciones en distintos centros asistenciales de la Región Sanitaria Confluencia.

Además de los nuevos ingresos, el Ministerio de Salud optimizó sus recursos operativos mediante concursos de cambio de función. En este sentido, el agente Mauro Alexis Villanueva se desempeñará como chofer de ambulancia en el Hospital de Las Lajas y el agente Miguel Ángel Orellana asumirá la misma responsabilidad en el Hospital de Villa La Angostura.

Marcela Barrientos
Tolerancia cero: el Gobierno expulsó a un agente acusado de estafa y a una empleada por abandono de cargo

