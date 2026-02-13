Salud logró ahorros pese a la inflación: 34,5% de las licitaciones bajaron de precio

El ministerio de Salud compra más barato y ahorra más de 600 millones de pesos en microbiología y diálisis.



La combinación de más oferentes, mejores precios y estudios técnicos detallados de cada necesidad de insumos permitieron hacer compras más eficientes y bajar el gasto en medicamentos. Con esta metodología, el ministerio se apresta ahora a lanzar licitaciones para obtener medicamentos para los próximos ocho meses.

Más de un tercio de los productos que se pretenden adquirir en las licitaciones sanitarias de 2026 no superan el precio de la misma licitación del año anterior, demostrando que, a pesar de la inflación anual, el Ministerio de Salud compra más barato y ahorra más de 600 millones de pesos en microbiología y diálisis.

“Que el 34,5% de las licitaciones no hayan superado el precio de la misma licitación anterior, a pesar de la inflación, demuestra que el método funciona”, subrayó la subsecretaria de Administración Sanitaria, Iris Martín. “No es casualidad, es el resultado de abrir la competencia y mejorar los procesos”, afirmó.

La clave: más oferentes, mejores precios

“Lo trabajamos durante dos años, demostrando que podemos mantener la calidad y hacer una mejor compra”, explicó la funcionaria.

“Haber mejorado la cadena de pagos, nos ayudó para que en ciertos rubros tengamos más de 30 ofertas diferentes. Hace dos años, cuando empezamos la gestión, había ocho oferentes como mucho”, detalló la funcionaria en alusión al cambio que experimentó la provincia en este tiempo. Este salto en la cantidad de ofertas fue determinante para obtener precios competitivos.

“Cuando tenés pocos proveedores, sin previsión de pagos, el costo financiero es alto y lo incluyen en la cotización. Abrir el juego y tener mejores propuestas es lo que nos ayuda a bajar los precios”.

Un ejemplo es la red de laboratorios

En 2025, el ministerio renovó su red de diagnóstico con un ahorro significativo. Según el Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el proceso licitatorio generó un ahorro de $435.911.400 al adjudicar la propuesta de una empresa ($952.608.600) frente a otra ($1.388.520.000).

El análisis económico comparó las ofertas con proyecciones ajustadas por inflación y reveló que los precios adjudicados se mantienen por debajo de las estimaciones. En insumos críticos de identificación bacteriana, la brecha entre proveedores alcanzó 76,5%, mientras que en hemocultivos fue de 19,6%.

Además, la reducción del gasto fue del 31,4% mientras se duplica la capacidad de procesamiento de muestras.

Lo propio sucedió con sillones y equipos de diálisis, cuya apertura en las licitaciones ya permitió ahorrar más de 100 millones de pesos.