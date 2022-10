San Martín de los Andes: “A la poca frecuencia aérea se suma el estado de las rutas y la falta de mantenimiento”

>> Locales

Lo afirmó Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

En la entrevista radia Roca manifestó “Durante todo el invierno generamos reclamos por el estado de la Ruta 19 que lleva al Cerro Chapelco. El mantenimiento ha sido precario y se notó en la cantidad de accidentes”

A su vez, relató que “en teoría en el mes de septiembre se iba a empezar a trabajar en las rutas alternativas de Gingins, camino 7 Lagos, Huechulafquen, que son destinos muy importantes para la zona, y cuando se hace el recorrido, se ve que las obras no avanzan” y consideró: “Entonces después se hacen las cosas rápido, esas cosas no duran, todo eso queda en abandono y eso lleva al reclamo de los vecinos y de los turistas”.

FRECUENCIAS AÉREAS

“En la Feria Internacional de Turismo tuvimos un encuentro con 2 aerolíneas de bajo costo que operan en Argentina, para comenzar a tender lazos y presentar los atractivos que tiene San Martín de los Andes”, relató Roca.

“La decisión depende primero de las empresas, que vean al destino como un atractivo. Nos expresaron que sí, por el crecimiento como destino turístico y en población local, y veían como una gran posibilidad de sumar vuelos”, agregó.

En ese sentido, consideró que “con el crecimiento que tiene la ciudad necesita de al menos 2 vuelos diarios durante todo el año, no solo en temporada alta” y explicó que la llegada de nuevas líneas “depende también de un sistema de aproximamiento que desarrollaron pilotos de Aerolíneas Argentinas para aterrizar en condiciones adversas”.

“El sistema, después de cierta cantidad de años, quedaba liberado para que el resto de las compañías pudieran comprarlo y utilizarlo, pero vemos que eso está atrasado: hace 2 años estaría liberado, pero aún no se hizo. Hay algo que está pasando y no sabemos qué es. No entendemos por qué la Provincia de Neuquén no está acompañando para que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y alrededores puedan tener aerolíneas de bajo costo” expresó.

ROL DEL ESTADO PARA SUMAR FRECUENCIAS AÉREAS

“A la FIT fuimos con el Intendente Carlos Saloniti y el Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza, que encabezan el pedido. Apaolaza nos asegura que está todo en camino, pero en el corto plazo no vemos respuesta. Así que nuestro reclamo va a estar vigente hasta que veamos acciones”, afirmó.

POCA CONECTIVIDAD AÉREA: PERJUICIO PARA TURISTAS Y RESIDENTES

El presidente de la AHGSMA relató que “en temporada baja la conectividad con Buenos Aires, que es la única que tenemos, baja a un vuelo diario durante la semana y 2 en los fines de semana” y consideró que “nos perjudica mucho como destino turístico”.

“San Martín de los Andes es solicitado y está presente en todos los portales, pero después queda opacado por la falta de infraestructura y se queda en el tiempo. El crecimiento evidencia fallas y el Estado no acompaña”, afirmó.

En ese sentido, comentó que “a eso se suma que un residente tiene que pagar casi 60 mil pesos para viajar hacia Buenos Aires, y es un costo elevado”.

“Sería importante tener un vuelo directo desde Neuquén como tuvimos hace 10 años. O que se realicen las obras en el puente La Rinconada, tantas veces prometidas y a la fecha sigue siendo de una sola mano y no tiene mantenimiento”, concluyó el presidente de la AHGSMA.