San Martín de los Andes capacitará a taxistas en buenas prácticas de calidad

El Área de Calidad de la secretaría de Turismo de San Martín de los Andes invita a los propietarios y choferes de taxis a participar de la capacitación de Buenas Prácticas de Calidad para Servicios de Taxis.

La actividad se llevará a cabo el martes 24 de septiembre a las 11 en el Salón del Ente de San Martín de los Andes de Turismo (ENSATUR), del edificio de la secretaría de Turismo.

El encuentro busca fortalecer la atención al visitante y mejorar la calidad del servicio, brindando herramientas prácticas que aporten al posicionamiento del destino como un lugar cada vez más profesional y hospitalario.

De carácter gratuito, los interesados deberán confirmar asistencia completando el formulario en el siguiente enlace: Formulario de inscripción .