San Martín de los Andes: desbaratan una red que lavaba millones en criptomonedas y contrabandeaba cobre a EE.UU.

En el operativo se secuestraron 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT. Hasta el momento hay nueve detenidos.



Una serie de allanamientos simultáneos en San Martín de los Andes y distintos puntos del país permitió desarticular una red criminal dedicada al contrabando y lavado de activos. La investigación, encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, derivó en el secuestro de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT (criptomonedas estables).

Los operativos se realizaron por orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una megacausa por contrabando y lavado de dinero.

En total fueron veinte allanamientos, varios de ellos en la ciudad cordillerana neuquina, donde los agentes irrumpieron en propiedades de lujo que funcionaban como centros logísticos de la maniobra.

La causa se desprende de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023, que ya había expuesto una red de lavado a través de criptomonedas vinculada con Brasil.

En esta nueva etapa, los investigadores descubrieron un grupo de empresarios argentinos que contrabandeaban cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito.

Las ganancias eran cobradas en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas sin pasar por el sistema financiero tradicional.

En total, nueve personas fueron detenidas: siete hombres y dos mujeres, entre ellas una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario. Además del dinero en efectivo y las criptomonedas, se secuestraron autos de alta gama, camionetas, un camión, armas, máquinas contadoras de billetes, notebooks y pendrives con información contable.

Según el expediente, uno de los implicados habría realizado 425 operaciones con criptomonedas por más de 21 millones de USDT entre 2021 y 2025.

La investigación continúa para determinar la trazabilidad del dinero y el rol de cada uno de los detenidos, mientras la PFA no descarta nuevas detenciones en el sur del país.