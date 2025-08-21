Deportes

San Martín de los Andes dijo presente en el Campeonato Nacional de Hockey

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén Capital la 51ª edición del Torneo Nacional de Hockey sobre Césped Sintético, donde la provincia de Neuquén tuvo una destacada participación.
En la categoría +30, la Selección de Neuquén contó con la presencia de dos jugadoras de San Martín de los Andes, pertenecientes al Club Bandurrias Rugby & Hockey: Micaela Rocha y Delfina Pantanali.
Rocha se desempeñó como capitana del equipo, mientras que Pantanali fue distinguida como jugadora destacada del torneo, en reconocimiento a su desempeño a lo largo de la competencia.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Apartaron de sus cargos a los policías por la desaparición de Sergio Ávalos
Artículo siguiente
Más de 420 personas vivieron la magia de “Snow de Noche” en Lago Hermoso

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Estancia Chapelco en Expo Real Estate 2025

Adrian Sayas Adrian Sayas -
El pasado miércoles, en el marco del congreso...

Gran desempeño sanmartinense en la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”

Victoria Veloso Victoria Veloso -
San Juan volvió a ser protagonista del trail running...

Franco Vargas, la promesa del karting de San Martín de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Franco Vargas, un joven talento oriundo de San Martín...

Cabanillas en el Torneo de los 21 Mejores Aficionados de Argentina

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Nicolás Cabanillas está participando en un exclusivo...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina