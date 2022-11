“San Martín de los Andes en EMERGENCIA EDUCATIVA”

>> Educación

Hoy se aprobó en sesión del Concejo Deliberante, la Emergencia educativa en las instituciones públicas de nuestra localidad en todas sus modalidades y niveles educativos por el término de un año.

Este proyecto de ordenanza, según manifestaron desde la comisión de educación del CD, nace del relevamiento de mantenimiento e infraestructura que se hizo en conjunto con ATEN todo este año, y por el cual se visitaron cada una de las escuelas de nuestra ciudad, recopilando, observando y recogiendo testimonios de la situación actual de las escuelas.

Se hicieron presentes en el recinto trabajadoras y trabajadores de la educación, ATEN y comunidades educativas, que luego de la aprobación de la ordenanza por la emergencia educativa, pidieron un cuarto intermedio para que quienes quisieran pudieran exponer la situación de su establecimiento. Notorio el caso de la Escuela N.º 161 de Payla Menuko, que da cuenta de los niveles de desidia y falta de inversión hacia la educación. Una escuela que ya debería estar terminada y que hoy funciona reubicada hace un año en otras instituciones, primero en la iglesia y luego en el regimiento. El reclamo fuerte tuvo que ver con la necesidad de recuperar “una escuela con identidad en su territorio, es una escuela que tiene una identidad mapuche, y necesita estudiar en su territorio” dijo una madre que acompañó este reclamo.

Esta ordenanza tiene 3 aspectos que desarrolla: las solicitudes al ministro de educación, Osvaldo Llancafilo, de las demandas de las comunidades educativas de nuestra localidad; la creación de una mesa de trabajo mensual con participación del ejecutivo y los distintos actores educativos; y la posibilidad de renegociar el convenio de mantenimiento entre el ejecutivo municipal y el ejecutivo provincial.

En palabras del concejal del Frente de Todos, Santiago Fernández, quién participa de la comisión de educación y es parte redactora de este proyecto: “Nos parece un avance que haya salido la emergencia educativa, porque pone en papel un trabajo que ya se viene realizando desde el Concejo. Intentamos recoger las problemáticas de todas las escuelas pensando alternativas de gestión y de solución.

Una, importante, es el convenio de mantenimiento, que hoy nos damos cuenta que no es suficiente, porque es algo que se siente en todas las escuelas. Necesitamos un convenio que pueda atender las demandas diarias. No puede ser que para cambiar un cuerito de una canilla, no haya presupuesto o no se tenga un acopio, ya que es un elemento básico de las escuelas y ni hablar de los repuestos de las calderas. No pueden suspender clases por esperar un repuesto. Necesitamos un convenio que permita prever y que garantice el derecho a la educación”.

La ordenanza fue votada por unanimidad, con el conjunto de los bloques, que remarcaban que aunque la educación dependa de provincia, son diarios los reclamos y las intervenciones que deben hacerse desde ese cuerpo legislativo.