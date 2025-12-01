San Martín de los Andes: imputan a una banda que operaba desde la cárcel la venta de estupefacientes

Se formularon cargos a 9 personas por integrar una banda que se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes, y que tenía un integrante que operaba desde una comisaría en la que está detenido. Cuatro de los imputados están con prisión domiciliaria por el hecho de Homicidio con ensañamiento ocurrido en le barrio Gobernadores Neuquinos.

La acusación la realizó el viernes pasado, durante una audiencia en la que planteó que, de acuerdo a la información provisoria recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, la banda operaba principalmente en los barrios Chacra 30 y Gobernadores Neuquinos de la ciudad cordillerana.

El asistente letrado sostuvo que la banda está integrada por una mujer (C.I.V), y ocho varones (L.F.T; S.A.C; M.J.S; D.A.A; H.O.R; J.A.L; M.A.M y M.M.B). Les atribuyó que, al menos desde el 25 de junio y hasta el 20 de agosto de 2025, formaron “parte de una banda dedicada al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, la que poseía una distribución de roles definida”:

En el caso de L.F.A, desde una celda en la Comisaría 5 de Centenario, donde cumple una condena por intento de homicidio, enviaba a S.A.C y a M.J.S a entregar la droga a D.A.A quien se encontraba en San Martín de los Andes, y a ejecutar los cobros por el pago de la provisión de sustancias.

Respecto a D.A.A, se le reformularon cargos y se planteó que se encargaba de recibir la droga, de distribuirla entre los distintos miembros de la organización y de reunir el dinero para efectuar los pagos. También tenía el control sobre el kiosco de drogas que funcionaba en una casilla del barrio Gobernadores Neuquinos.

Además, a través de M.M.B, ejecutaba las operaciones de comercio de las sustancias.

En el caso de M.M.B, cuando D.A.A viajaba hacia la ciudad de El Bolsón, variaba su rol y operaba como encargado de dicha casa de drogas: entre el 25 de junio y el 31 de julio, concretó al menos 63 ventas a través de comunicaciones telefónicas con los compradores o de manera personal en el domicilio de Gobernadores Neuquinos. Totalizaron un ingreso de $ 1.811.800, cuyos pagos fueron realizados directamente a las cuentas de Mercado Pago de D.A.A y H.O.R.

El asistente letrado especificó que en el caso de este último, H.O.R, además de participar en la organización aportando su cuenta de Mercado Pago para el ingreso de fondos, “colaboraba con las tareas precarias de contabilidad de la banda”.

Respecto a J.A.L y M.A.M, recibían la droga de manos de D.A.A y eran los encargados de venderla en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes. J.A.L tenía un punto de venta en calle Cerro de la Virgen, y M.A.M en la calle Cerro Wayle. Además, ambos tenían vínculo directo con S.A.C y M.J.S.

Sura planteó en simultáneo que D.A.A, J.A.L y M.M.B, guardaron de manera organizada y con fines de comercialización el 31 de julio de 2025, 31,09 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 173,79 dosis. La droga fue encontrada en el interior de una bombilla de luz, en un portalámparas, la casilla del barrio Gobernadores Neuquinos, identificada como el domicilio de D.A.A.

En el caso de la mujer imputada, C.I.V, se le atribuyó haber facilitado su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos, por lo menos desde el 31 de julio y hasta el 20 de agosto de 2025, para que S.A.C y M.J.S, junto a otras personas aún no identificadas, realicen el almacenamiento y el comercio de los estupefacientes.

Durante la formulación de cargos se precisó que M.A.M guardó 37,38 gramos de cannabis sativa, equivalentes a 260,36 dosis; junto con envoltorios fraccionados de clorhidrato de cocaína por 3,19 gramos, equivalentes a 17,09 dosis, hallados sobre un mueble de madera en el domicilio de calle Cerro Wayle del barrio Chacra 30, domicilio de M.A.M.

El delito atribuido a quienes integran la banda, la mujer (C.I.V) y los ocho varones (L.F.T; S.A.C; M.J.S; D.A.A; H.O.R; J.A.L; M.A.M y M.M.B), fue tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravada por la participación organizada de 3 o más personas, y en calidad de coautores.

En el caso de D.A.A, M.M.B y J.A.L, en concurso ideal con tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización agravado por la participación organizada de 3 o más personas, y en calidad de coautores; y en el caso de M.A.M en concurso ideal con tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización en calidad de autor.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos.

El plazo de investigación se estableció en cuatro meses.

Medidas cautelares:

Sobre las medidas cautelares, hay cuatro de las nueve personas acusadas el viernes (C.I.V; S.A.C; M.J.S; J.A.L), que ya están cumpliendo prisión domiciliaria porque fueron imputadas en otro hecho cometido en la ciudad de San Martín de los Andes: el intento de homicidio con ensañamiento de un hombre.

En el caso de L.F.T, está detenido cumpliendo pena; M.M.B está con prisión domiciliaria mientras se lo investiga por diversos hechos; a H.O.R y M.A.M se le impuso la prohibición de ingresar al barrio Gobernadores Neuquinos; y a D.A.A, quien vive actualmente en El Bolsón, la obligación de presentarse dos veces por semana en una comisaría de esa ciudad, junto con la prohibición de ejercer actos de perturbación a integrantes del Juzgado de Paz de San Martín de los Andes, y de tomar contacto con vecinas y vecinos del barrio Gobernadores Neuquinos.