San Martín de los Andes: intentó matar a su madre, lo acusaron y quedó detenido

El acusado había sido excluído del hogar horas antes. Durante la madrugada ingresó por la fuerza a la vivienda y tras intentar ahorcar a su madre, la atacó con un cuchillo tipo Tramontina dándole varios puntazos.

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un hombre, M.A.R, por intentar asesinar a su madre durante la madrugada del 29 de enero, en un domicilio del barrio Gobernadores Neuquinos de San Martín de los Andes. Además, pidió que quede detenido en prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el representante de la fiscalía le atribuyó al imputado haber ingresado al domicilio de su progenitora, del cual había sido excluido horas antes por orden judicial, y haber intentado matarla tras agredirla con un cuchillo y provocarle múltiples lesiones.

Según la investigación, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando M.A.R. pateó la puerta de ingreso de la vivienda y la derribó, provocando la caída de una heladera que la mujer había colocado como traba por temor a un nuevo ataque. En el interior de la casa se encontraban la víctima, que dormía junto a su nieto, y otras dos personas que habían concurrido a acompañarla debido a episodios previos de violencia.

Una vez que ingresó, el imputado arremetió contra su madre e intentó torcerle el cuello y golpearla. Luego tomó un cuchillo tipo Tramontina, de 21 centímetros de largo con mango de madera, y le asestó varios puntazos, provocándole diversas heridas. Finalmente volvió a intentar torcerle el cuello, pero no lo logró por la resistencia de la víctima.

Mientras la atacaba, el otro hombre que se encontraba en la vivienda, intervino y también fue agredido por el imputado con golpes en el rostro. El ataque del acusado cesó cuando la otra mujer que estaba en la vivienda logró escapar del lugar para pedir auxilio. Minutos después, personal policial arribó al domicilio y detuvo a M.A.R., quien se encontraba escondido en la cocina de la vivienda. El cuchillo utilizado fue secuestrado bajo cadena de custodia.

Con este accionar, el imputado desobedeció una orden del juez de Familia Luciano Zanni, dictada horas antes del hecho, que había dispuesto su exclusión del hogar, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su madre y la prohibición de ejercer actos de intimidación, perturbación o violencia por el plazo de seis meses. La medida había sido notificada a M.A.R. a las 0:52 del mismo 29 de enero.

Los delitos que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó al imputado son homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todo en carácter de autor (artículos 80 inciso primero, 239, 42, 54 y 45 del Código Penal).

Durante la audiencia, Scordo solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación y pidió que M.A.R quede detenido en prisión preventiva por dos meses. Para ello, argumentó que existe riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento de la investigación y que es necesario resguardar la integridad de la víctima.

El juez de garantías Ignacio Pombo, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo a la acusación de la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en dos meses. Finalmente, el magistrado impuso la prisión preventiva para M.A.R pero por un mes avalando la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación y por la necesidad de proteger a la mujer.