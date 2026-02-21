San Martín de los Andes lanza la 1ra Maratón Joven con impacto ambiental

La Municipalidad de San Martín de los Andes lanzó oficialmente la 1ra Maratón Joven con impacto ambiental, una competencia deportiva que combina actividad física, conciencia ecológica y participación comunitaria, programada para el domingo 1 de marzo de 2026 en la costanera del Lago Lácar. Bajo el lema “Tus pasos dejan huellas”, esta iniciativa busca fomentar el deporte en todas las edades.

La maratón ofrecerá dos distancias — 5 km y 10 km — en las que cada participante, además de correr, colaborará con el cuidado del ambiente: la inscripción en la prueba de 5 km representa la plantación de un árbol, y la de 10 km la plantación de dos árboles.

El evento está abierto a todos los públicos, desde corredores principiantes hasta más experimentados, y buscará combinar el espíritu deportivo con el compromiso ambiental de la comunidad. Las inscripciones ya están disponibles en línea a través de un formulario digital que se publica en la web oficial de la Municipalidad y redes sociales institucionales.