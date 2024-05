San Martín de los Andes: menor fue golpeado brutalmente y se encuentra internado

El hecho ocurrió el viernes pasado en el barrio Vamep 36 . El menor se encuentra con varios traumatismos faciales, entre ellas fracturas en la mandibula y pérdida de piezas dentales. Deberá ser operado en Neuquén capital.

Un joven menor de edad fue atacado brutalmente por un joven de unos 22 años aproximadamente, el día viernes pasado. El menor que se encontraba en compañia de un amigo charlando, en el playón frente al cementerio en el barrio Vamep 36, entre las calles Fontanive y Perito Moreno, hacía tiempo para ir a trabajar y charlaba con un amigo, cuando por atrás recibió una patada en la cabeza dándole de lleno al costado de la cara. Ante la brutalidad del golpe, el menor se desmayó. Mientras se encontraba en el piso inconsciente, el agresor, siguió pateándolo en la cabeza y se fue, dejándolo tendido en el piso.

El menor fue inmediatamente trasladado por la madre al nosocomio local, donde se le diagnosticaron varias lesiones, entre ella dos quebraduras en el maxilar, pérdida de un diente y producto de los fuertes golpes, el menor terminó con todas las piezas dentales flojas, por lo que deberán utilizar una prótesis para intentar recuperar la firmeza de las mismas. En cuantó a las lesiones de la mandíbula, el menor deberá ser operado en Neuquén capital y su recuperación llevará meses.

La denuncia de la agresión, la realizó la madre del menor que indicó «la denuncia fue realizada el día de ayer con todo el diagnóstico de las lesiones que recibió mi hijo por parte de este joven mayor de edad que está identificado. El hecho en sí, se produjo porque a este agresor, lo allanaron hace un fin de semana atrás y atacó a mi hijo culpándolo de haber sido el «buchón» para que lo allanaran, cosa que no es así. Ni siquiera habló con mi hijo, fue directamente a atacarlo. Lo golpeó de forma tan brutal en la cabeza por lo que la denuncia fue hecha por intento de homicidio» y agregó «espero que la justicia actúe, ese chico debe estar detenido. Acá no sólo intentó matar a mi hijo sino que no le importó que sea un menor, ni tampoco le importó las consecuencias ni las lesiones que podía provocarle. Quiero justicia y que se acelere el proceso, este joven es una bomba de tiempo en la sociedad» indicó la madre del menor lesionado.

En cuanto al menor golpeado, el mismo se encuentra internado en el hospital local, con fracturas en el maxilar inferior derecho e izquierdo, perdida de una pieza dental y con todas las piezas dentales flojas por lo que se dio la primer asistencia en el hospital Dr. Ramón Carrillo y se prepara su traslado a la ciudad de Neuquén capital, para las intervenciones quirúrgicas a las que deberá ser sometido.