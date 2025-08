San Martín de los Andes: Rechazan pedido para aplicar la nueva Ley de Reiterancia en un caso de microtráfico

La decisión del juez de garantías que dirigió la audiencia de hoy, Maximiliano Bagnat, fue avalar la formulación de cargos, pero rechazó el pedido para que le impongan al acusado prisión preventiva, sobre la base de la nueva Ley de Reiterancia que sancionó la Legislatura provincial el 3 de julio del corriente año.

Por segunda vez en las últimas 24 horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió aplicar la nueva Ley de Reiterancia: esta vez fue en la ciudad de San Martín de los Andes, en un caso que tiene bajo investigación a una persona por microtráfico de drogas.

El pedido lo efectuó el fiscal jefe Gastón Ávila junto al asistente letrado Fedrico Surá, durante una audiencia realizada al mediodía, y comprendió a un acusado que tiene una imputación por tenencia de estupefacientes para la comercialización de mediados de mayo pasado, y al que ayer durante un allanamiento en su vivienda, se le volvió a encontrar droga destinada a la venta, según la investigación conjunta del MPF y la Policía provincial.

La decisión del juez de garantías que dirigió la audiencia de hoy, Maximiliano Bagnat, fue avalar la formulación de cargos y rechazar el pedido para que le impongan al acusado prisión preventiva, sobre la base de la nueva Ley de Reiterancia que sancionó la Legislatura provincial el 3 de julio del corriente año.

«El juez dijo que el artículo de reiterancia no es de aplicación automática, y que si no se encuentran reunidos los riesgos procesales de entorpecimiento probatorio o de peligro de fuga, no procede la presión preventiva aunque haya una nueva formulación de cargos», explicó Ávila al finalizar la audiencia. «Esa decisión la tomó pese a que se acreditó desde el MPF que luego de la primera formulación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización realizada el 14 de mayo último, esta misma persona reiteró la misma conducta, en el mismo lugar que es una construcción ilegal y tan solo dos meses y medio después de la primera acusación», remarcó.

En la audiencia de hoy Ávila afirmó que la prisión preventiva era una medida “necesaria y razonable porque en el presente caso existe reiterancia delictiva”, además de especificar que “con el nuevo hecho se corrobora que el acusado continúa vinculado a la actividad de venta de estupefacientes y que su domicilio irregular funciona como centro de expendio de dichas sustancias”.

Sobre este escenario, solicitó junto al asistente letrado la imposición de la prisión preventiva por un plazo dos meses.

Ambos representantes del MPF indicaron que el 14 de mayo de 2025 se le formularon cargos a D.A.A por el delito de tenencia estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Esto fue a instancias de una investigación conjunta del MPF y con la División Antinarcóticos de Zona Sur de la Policía provincial, mediante la cual se estableció que en el domicilio del imputado funcionaba una casa de venta de drogas. En aquella ocasión el inmueble fue allanado y se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y anotaciones sobre ventas de estupefacientes, además de 700 mil pesos en efectivo.

Al momento de esa imputación sobre D.A.A en mayo, desde el MPF se pidió que imponga la prisión preventiva por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación. El requerimiento fue rechazado por un juez de garantías, que dispuso como medida cautelar la prohibición a D.A.A de hablar con los vecinos sobre el caso; la obligación de comparecer los días viernes a la Comisaría 43°; y que se implementen rondines policiales en protección de los vecinos del barrio.

Ahora, la nueva acusación fue porque el acusado continúa vinculado a la actividad de estupefacientes y porque su domicilio irregular funciona como centro de venta, según la información que recolectó el MPF en conjunto con la división Antinarcóticos de Zona Sur.

En la audiencia de hoy desde el MPF se planteó que ayer, a las 15 aproximadamente y en el interior de su domicilio en el patio trasero de un monoblock del barrio Gobernadores Neuquinos, tenía 35 gramos de clorhidrato de cocaína escondidos y para la venta.

Además se le encontraron alrededor de 360 mil pesos en efectivo, otros 13 mil pesos chilenos y seis teléfonos celulares.

El delito atribuido en la audiencia fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, avaló la formulación de cargos.

Como medida cautelar alternativa al pedido de prisión preventiva, dispuso que se mantengan las medidas cautelares resueltas en la audiencia de formulación de cargos de mayo, según detalló Ávila al finalizar la formulación de cargos.

La nueva Ley de Reiterancia fue sancionada por la Legislatura el pasado 3 de julio (Ley provincial 3514). Incorporó la reiterancia delictiva entre los motivos por los cuales la fiscalía puede requerir al tribunal –que luego debe resolver al respecto- que dicte una prisión preventiva.

En el texto, se establece que “para decidir si concurre la causal de reiterancia delictiva, se debe considerar si, además de la causa que motiva el procedimiento, existe sobre el imputado otra u otras abiertas, aunque no haya recaído condena firme, siempre que se hayan formulado cargos en los términos del artículo 133 del presente Código”.

Ayer, se aplicó por primera vez desde su sanción en la ciudad de Neuquén, en un caso de robo en un comercio.