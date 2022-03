San Martín de los Andes se pone las orejas: vecinos fabricarán huevos de pascua para regalar en los barrios

>> Locales, Sociedad

Por tercer año consecutivo, un grupo de vecinos, liderados por Guadalupe Panelo, prepararán huevos de pascua para los niños de nuestra ciudad.

Esta gran movida solidaria cumple su tercer año. Liderado por Guadalupe Panelo y su familia, buscarán llevar sonrisas a los chicos de los barrios.

La historia de esta reconocida y querida familia sanmartinense, se remonta a Polonia, con sus abuelos que vaciaban los huevos de gallina y los pintaban. Con los años, esta tradición familiar se fue aggiornando, se empezaron a reunir en familia para hacer los huevitos de chocolate y sumó a los más jóvenes de ésta hermosa familia.

En plena pandemia, Guadalupe, que preparó huevitos para sus hijos y sobrinos, tuvo un sobrante y decidió esperar al camión recolector para entregarlo a los trabajadores que pasaban por su cuadra juntando la basura. Luego pensó en todos esos niños y niñas que no iban a tener sus huevitos por la situación económica que azotó los bolsillos de todos cuando la pandemia era un interrogante de cómo nos iba a afectar económicamente.

Es así que desde ese corazón solidario y ese temple guerrero que formaron sus padres, Guada comenzó de forma solitaria pero con el aguante de su familia, la campaña «San Martín de los Andes se pone las orejas». En su primer campaña, fueron 500 huevitos que fueron entregados a distintos comedores y merenderos de San Martín de los Andes.

Año a Año, las cantidades para regalar se duplicaban, por lo que Guadalupe organizó en una lista los pedidos específicos y en base a esa lista es la cantidad de materia prima que se solicita para donar y comenzar a fabricar los huevos.

La gran movida solidaria que generó esta maravillosa idea de Guada, sumó más adeptos que se sumaron a colaborar. Siempre liderando sus cuñadas, hermanas y hermanos junto a sobrinos e hijos, luego, vecinos, la niñera, y así se fue formando una gran cadena de amor y solidaridad enlazados en un solo lema «llevar una sonrisa a un niño y que la ilusión de tener un huevito, sea una realidad» indicó a Lacar Digital Guadalupe Panelo.

En este sentido, expresó Guada «la situación económica pone todo cuesta arriba, esto lo tomó con gran responsabilidad, sé que hoy está complicado para todos, pero también sé que la gente siempre colabora y este año también vamos a poder llevar a cabo la entrega de huevitos a los niños y niñas de los barrios» indicó Guada.

«Se armó un hermoso equipo de trabajo» y agregó «los huevitos van de casa en casa, algunos fabrican las tapitas, después van a otra casa para ser llenados y cerrados, después a otra casa para ser decorados y ponerlos en bolsitas. Es toda una movida y agradezco a todos los que se sumaron porque sola esto no lo podría llevar a cabo» expresó.

Sin embargo, se necesita lo más importante en esta movida solidaria ¡Las donaciones! es por eso, que una vez más, este solidario grupo de personas, solicita a toda la comunidad donación de chocolate, lentejas de chocolates, confites, bolsitas o dinero en efectivo para comprar los insumos.

Este año, la colecta se realizará con tiempo «como cada vez tenemos más pedidos de huevitos para distintos niños y niñas de San Martín como de Junín de los Andes, este año no quiero sentir la presión de no llegar, la idea es poder cumplir con cada chico/a porque la ilusión de ellos es tener un huevito en pascua» y agregó «sé que no estoy sola, pero necesitamos de toda la bondad del pueblo sanmartinense para poder cumplir este año con el objetivo de llevar una sonrisa a los niños y niñas de los barrios» expresó.

Donaciones

Para contactarte con Guada Panelo podés comunicarte al +54 9 2944502366. Podés sumarte a fabricar huevitos o donar los insumos necesarios para esta gran movida solidaria!