San Martín de los Andes se prepara para la Expo Fly Fishing Patagonia

El prestigioso encuentro de pesca con mosca se realizará del 14 al 16 de noviembre. Habrá actividades, cine y expositores de todo el país.



San Martín de los Andes será nuevamente el punto de encuentro para los amantes de la pesca con mosca. Del 14 al 16 de noviembre se realizará la Expo Fly Fishing Patagonia 2025, el evento más importante del país dedicado a esta disciplina, que reunirá a pescadores, fabricantes, guías y entusiastas.

Luego de seis exitosas ediciones, la tradicional exposición regresa con una variada propuesta que incluye talleres gratuitos, clínicas, conferencias, sorteos y la presencia de empresas nacionales e internacionales. El evento ofrece un espacio ideal para capacitarse, conocer las últimas novedades del rubro y prepararse para la nueva temporada de pesca.

Por tercer año consecutivo, la Expo presentará el Festival Internacional de Cine de Pesca con Mosca, con una selección de producciones que retratan la pasión por este deporte y los destinos más emblemáticos del mundo. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma del Centro Cultural Cotesma.

Cada edición de la Expo Fly Fishing Patagonia convoca a cerca de 60 empresas e instituciones, generando un ámbito de encuentro entre profesionales y aficionados, y promoviendo la pesca con mosca como una actividad recreativa, turística y sustentable. Además de los stands comerciales, los visitantes podrán disfrutar del arte vinculado a la pesca, probar equipos en la pileta de casteo y participar de degustaciones y concursos.

Para más información, se puede ingresar al sitio oficial www.expoflyfishing.com o visitar la cuenta de Instagram @expofly.