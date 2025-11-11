San Martín de los Andes, sede del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente 2025

Del 10 al 12 de noviembre, San Martín de los Andes es escenario del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente de Neuquén, una propuesta que reúne talleres, funciones y espacios de creación colectiva con la participación de elencos provenientes de Zapala, Junín de los Andes y la localidad anfitriona.

El evento, organizado por Espacio Trama con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro, busca fortalecer la expresión artística juvenil, promover la identidad escénica local y seguir consolidando a San Martín como un polo cultural en crecimiento.

Las funciones teatrales también ocuparán un lugar central durante el encuentro. El martes 11 a las 20 hs se presentará “Recuerdos del Bosque”, de la Compañía Asombra (Junín de los Andes), seguida a las 20.40 hs por “Infancia Feliz”, del grupo coordinado por Sandra Monteagudo (SMA).

El miércoles 12 a las 10.30 hs será el turno de “Sin Filtro”, del grupo A.D.A.C. Teatro Adolescente (Zapala), y a las 12.15 hs, “Quizás, Amén”, del grupo Mal de Ojo (Zapala).

El cierre se realizará el miércoles 12 a las 17.30 hs con un Montaje Improvisado, que reunirá las escenas creadas durante los talleres, reflejando la energía y creatividad que atraviesan todo el encuentro.

Todas las actividades son a la gorra, abiertas al público, y se desarrollarán en Espacio Trama.

Las reservas pueden hacerse directamente en el lugar o al 2944 65-9525.