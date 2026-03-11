San Martín de los Andes será sede del 22° Encuentro Patagónico de Tango

San Martín de los Andes, miércoles 11 de marzo. Del 13 al 15 de marzo, la ciudad de San Martín de los Andes volverá a convertirse en escenario del tango con la realización del 22° Encuentro Patagónico de Tango, un evento que a lo largo de más de dos décadas se consolidó como una de las citas tangueras más importantes del sur argentino.

El encuentro es organizado por los bailarines y profesores Marcos Avilés y Analía Braun, quienes desde hace más de veinte años impulsan la difusión del tango en la Patagonia a través de clases, espectáculos, milongas y diferentes propuestas culturales.

En reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural y turístico que genera en la región, esta edición fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes y de Interés Provincial por la Legislatura de la Provincia del Neuquén.

El evento cuenta además con el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín de los Andes, la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Deportes de San Martín de los Andes y la Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén.

El encuentro contará con la participación de destacados bailarines del circuito internacional del tango. Entre ellos se destacan Fátima Caracoch y Brenno Marques, quienes se consagraron campeones del Campeonato Mundial de Tango 2024 en la categoría Tango de Pista, siendo reconocidos por su elegante estilo y su presencia en escenarios de todo el mundo.

También participarán los reconocidos bailarines y maestros Leandro Capparelli y Jeannette Erazú, quienes cuentan con una amplia trayectoria internacional y han formado parte de numerosos festivales y encuentros de tango en distintos países.

Durante el evento, los artistas brindarán seminarios y clases especiales, además de presentarse con exhibiciones en las milongas del encuentro.

Las clases y seminarios se desarrollarán en Espacio Trama, donde bailarines de distintos niveles podrán participar de instancias de formación y perfeccionamiento que incluirán tango salón, técnica, musicalidad, vals y milonga.

Por las noches se realizarán las tradicionales milongas del encuentro, espacios de baile y socialización que reúnen a bailarines provenientes de distintas ciudades del país y también del exterior, generando un ambiente único de intercambio cultural.

El evento contará además con música en vivo con la presentación del Cuarteto Mulenga, que aportará su propuesta musical a una de las noches del encuentro, sumando una experiencia especial para bailarines y público.

A lo largo de sus más de veinte años de historia, el Encuentro Patagónico de Tango ha reunido a cientos de bailarines de diferentes provincias argentinas y de otros países, atraídos por la particular combinación de tango, naturaleza y turismo que ofrece San Martín de los Andes.