San Martín de los Andes será sede del 5° Encuentro Patagónico de Fútbol Valorado

El Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) Cordones del Chapelco, dependiente de la SEDRONAR, informó que entre el 5 y el 8 de diciembre se realizará en San Martín de los Andes el 5° Encuentro Patagónico de Fútbol Callejero o Fútbol Valorado, una actividad regional que promueve la inclusión, la participación y el fortalecimiento comunitario a través del deporte.

El DTC trabaja desde hace más de siete años en el barrio Chacra 30 desarrollando talleres de radio, cocina, espacios para jóvenes y actividades de fútbol valorado, en el marco de políticas de promoción de la salud y prevención del consumo problemático de sustancias. La metodología de Fútbol Valorado convoca a adolescentes a construir sus propios acuerdos y reglas, utilizando el fútbol como herramienta para mejorar la convivencia, ampliar oportunidades y fortalecer valores colectivos.

El taller forma parte de la Red Patagónica de Fútbol Valorado, que reúne a dispositivos de distintas localidades que implementan esta metodología. Cada año, los grupos se encuentran para intercambiar experiencias y promover la participación. En esta edición, San Martín de los Andes recibirá entre 70 y 100 participantes de Villa Pehuenia, El Bolsón, Moquehue y Viedma.

Durante el fin de semana largo se realizarán diversas actividades de integración y recreación. El domingo será la jornada central, con encuentros de fútbol en los alrededores de la Plaza Sarmiento, además de propuestas abiertas como murga, barbería y talleres de promoción de la salud.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Maximiliano Flores al 2972 416714.