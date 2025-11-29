San Martín de los Andes será sede del Encuentro de Tejedoras del Neuquén

San Martín de los Andes será sede, el sábado 6 de diciembre, del cuarto Encuentro de Mujeres Tejedoras del Neuquén “La trama en común”, una propuesta provincial que reunirá a artesanas de distintos puntos del territorio para intercambiar saberes, técnicas y experiencias vinculadas al tejido desde una perspectiva intercultural. La actividad, abierta a la comunidad, se desarrollará desde las 12 en el Museo Primeros Pobladores y en la Plaza San Martín.

El encuentro forma parte del Programa de Salvaguardia y Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial del Neuquén y busca poner en valor prácticas tradicionales relacionadas con el hilado, la tintura y la producción textil. A través de una jornada de intercambio, se busca fortalecer redes, recuperar conocimientos ancestrales y destacar el rol de las tejedoras como portadoras de un saber que integra la identidad cultural neuquina.

La iniciativa es impulsada por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, a través de la subsecretaría de Cultura, junto con la municipalidad de San Martín de los Andes. “La trama en común” se enmarca en una serie de encuentros provinciales y patagónicos realizados en los últimos años, concebidos como espacios de construcción colectiva que acompañan políticas culturales con enfoque territorial.

Durante la jornada habrá demostraciones, diálogos sobre técnicas y tradiciones, y actividades que permitirán compartir experiencias y profundizar en distintos aspectos de la producción textil. Las personas interesadas podrán inscribirse por correo electrónico (patrimonioneuquen@gmail.com y patrimonio.cultural@smandes.gob.ar) o comunicarse al 2972412306 (Museo Primeros Pobladores) y al 2995364885.