San Martín de los Andes tuvo una exitosa participación en ANATO 2026

Con el objetivo de fortalecer la llegada de turistas extranjeros y potenciar la economía local, San Martín de los Andes concluyó su participación en la 45ª edición de la Vitrina Turística ANATO en Bogotá, Colombia. Durante las tres jornadas, la delegación local mantuvo una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones con aerolíneas, operadores mayoristas y autoridades del sector.

En un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, la ciudad trabajó para captar el creciente flujo de turistas colombianos, mercado que en 2026 proyecta un aumento significativo en viajes hacia Argentina. Las reuniones mantenidas con líneas aéreas y los principales operadores mayoristas de la región, en un evento que congregó a más de 50.000 profesionales, buscaron consolidar nuevas rutas y paquetes que faciliten la llegada de visitantes directamente a nuestra ciudad, dinamizando así el comercio y el empleo local.

Uno de los pilares de esta edición fue el fortalecimiento de la regionalización. En un trabajo mancomunado con Villa La Angostura, se relanzaron acciones bajo el sello de la Ruta de los 7 Lagos. Este bloque regional permitirá realizar capacitaciones vía webinars para agencias internacionales, participar en eventos de promoción conjunta y coordinar notas en medios especializados, posicionando a nuestra región como un destino de naturaleza único en Sudamérica.

La presencia en ANATO 2026, feria que este año generó más de 230.000 contactos comerciales, no es un hecho aislado. Se trata de una política de promoción sostenida en el tiempo. «Mantener estas acciones nos permite estar cerca de los tomadores de decisiones a nivel global, asegurando que San Martín de los Andes sea una opción prioritaria para el turismo receptivo», destacó el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.

Esta edición se pudo lograr gracias a los aportes del Ente de Promoción Turística de San Martín de los Andes (ENSATUR) y de NEUQUENTUR, quien además organizó y coordinó las acciones en el marco de la feria. De esta delegación participaron Gabriela Valencia, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica; Adrián Blanco y Ariel Nievas, miembros de la Asociación de Agentes de Viajes local, y Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo.

Con el cierre de este encuentro, San Martín de los Andes reafirma su compromiso de seguir trabajando para que el turismo continúe siendo el motor de desarrollo de nuestra comunidad, posicionándonos en los mercados más competitivos del mundo.