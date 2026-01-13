San Martín de los Andes, verano entre lago y montaña

Naturaleza y actividades al aire libre invitan a disfrutar la temporada estival en uno de los destinos más emblemáticos de Neuquén



En la Región de los Lagos del Sur, San Martín de los Andes es uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia durante el verano. A orillas del lago Lácar y dentro del Parque Nacional Lanín, la ciudad combina paisajes de montaña, bosques andinos y playas lacustres que invitan al descanso y al contacto con la naturaleza.

Las actividades al aire libre son protagonistas de la temporada. Caminatas por senderos señalizados, paseos en kayak, navegación, pesca deportiva y salidas en bicicleta permiten descubrir el entorno a distintos ritmos, con propuestas pensadas tanto para familias como para quienes buscan experiencias de aventura.

Durante la primera semana de enero, San Martín de los Andes volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos de la provincia, con un 75 por ciento de ocupación hotelera entre el 29 de diciembre y el 4 de enero de 2026. Estos datos, relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, reflejan el buen desempeño del destino en el inicio de la temporada estival.

En el mismo período, el Aeropuerto Chapelco sostuvo un movimiento creciente de pasajeros y vuelos, en su mayoría provenientes de Buenos Aires, reafirmando el rol estratégico de la ciudad como puerta de entrada al turismo de verano en Neuquén.

La propuesta se completa con una variada oferta gastronómica, ferias artesanales y actividades culturales que animan las tardes y noches estivales. En este contexto, se recuerda la importancia de la prevención de incendios forestales, respetando las normas vigentes y cuidando los bosques que rodean a la ciudad.