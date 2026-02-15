Cultura y espectáculos

San Martín se prepara para una nueva edición de la Noche de las Artes

Por: Victoria Veloso

La ciudad de San Martín de los Andes vivirá una nueva jornada cultural el próximo domingo 22 de febrero de 2026 con la realización de una nueva edición de la “Noche de las Artes”, un evento que forma parte de la agenda cultural del verano y que convoca a artistas, vecinos y turistas en un espacio abierto y participativo. La propuesta se desarrollará durante una sola jornada y se enmarca dentro de las actividades culturales oficiales del calendario local. 

Como es tradición, el evento transforma espacios céntricos —especialmente la Avenida San Martín— en una gran peatonal cultural con espectáculos en vivo, intervenciones artísticas, exposiciones, música, danza, teatro y stands de artistas visuales y artesanos.

La Noche de las Artes se posiciona así como un espacio clave para la visibilización del talento regional y el fortalecimiento del circuito cultural, combinando arte callejero, industrias culturales y espectáculos “a la gorra” en un ambiente festivo y accesible para residentes y visitantes.

La App “Neuquén Te Cuida” superó las 334 mil descargas y consolida su uso

