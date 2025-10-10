San Martín será sede del Primer Torneo Regional Patagónico de Powerlifting

La fuerza deportiva tendrá su cita en la cordillera. San Martín de los Andes recibirá el Primer Torneo Regional Patagónico de Powerlifting, una competencia oficial que reunirá a atletas de distintos puntos del país en esta disciplina de levantamiento de pesas.

El lanzamiento se realizará el jueves 9 de octubre a las 18 hs en el Salón Municipal (calle Rosas), con convocatoria a medios locales. Participarán el subsecretario de Deportes, Ian Bruno Reparaz, la diputada Carina Riccomini, la referente de WRPF Neuquén, Cintia Nicolaus, y el subcampeón sudamericano Emanuel Álvarez, quienes brindarán detalles sobre la organización y el crecimiento del powerlifting en la región.

El Powerlifting combina fuerza, técnica y resistencia a través de tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. Nacido en los Estados Unidos en la década de 1950, hoy reúne a miles de atletas en torneos internacionales.

En Argentina, su desarrollo se aceleró en los últimos años con el trabajo de la World Raw Powerlifting Federation (WRPF), que impulsa torneos oficiales en todo el país.

El Torneo Regional Patagónico WRPF se disputará los 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Club Lácar, con organización conjunta entre la Federación WRPF Argentina, el Gobierno de Neuquén y el Municipio de San Martín de los Andes. Será un hito para el powerlifting patagónico.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre en www.wrpf.com.ar.

Pasos: crear usuario → acceder al calendario → seleccionar “Torneo Regional de la Patagonia” → completar formulario → abonar inscripción.

Costo : $75.000

: $75.000 Fechas : 8 y 9 de noviembre de 2025

: 8 y 9 de noviembre de 2025 Lugar: Club Lácar, San Martín de los Andes

No es necesario estar afiliado a la federación para competir. Los torneos regionales buscan fomentar la participación, descubrir nuevos talentos y fortalecer la comunidad local.

299 522 9472 – Emanuel “Perro” Álvarez