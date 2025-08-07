Sanmartinenses dijeron presente en los juegos regionales de adultos mayores

Piedra del Águila fue sede de los Juegos Regionales Neuquinos de adultos mayores, encuentro en el que San Martín de los Andes estuvo representado en tenis de mesa y en sapo.

Tras el encuentro, que se realizó el pasado fin de semana, pasaron a la etapa provincial las siguientes parejas:

Femenina: Cristina Calderón y Gladys Romero.

Masculino: José Méndez y Luis Pérez

Mixto: Pablo Lacruz y Elizabeth Kobylarz

Además, el mismo fin de semana se realizó en Junín de los Andes un encuentro de Newcon de los Juegos Regionales Neuquinos del que participaron las categorías +50 y +60. La categoría +50 avanzó a la etapa provincial.