Sanmartinenses se consagraron Campeones Argentinos Máster de Trail en el K42

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El fin de semana pasado disputó la 22° edición del K42, la clásica competencia de trail running en Villa La Angostura, que además coronó a los Campeones Argentinos Máster de Trail en las categorías mayores de 35 años.

El sábado se desarrollaron los 21 kilómetros, donde el atleta Javier Carriqueo, oriundo de San Martín de los Andes y residente en Plottier, se impuso en la clasificación general y en la categoría 45-49 años. También destacaron Julio Cuevas (2° en categoría 40-44) y Vanesa Dinamarca (3° en categoría 35-39).

El domingo fue el turno de los 42 y 10 kilómetros, con nuevas actuaciones destacadas de los sanmartinenses. En los 10k, Iván Peralta logró el 2° puesto en la general y 1° en categoría 20-34, René Parra fue 2° en 35-39, Alejandro Troncoso obtuvo el 1° puesto en 45-49, y Vanesa Dinamarca volvió a subirse a lo más alto con el 1° puesto en la general y en su categoría (35-39).

Con estos resultados, Carriqueo, Troncoso y Dinamarca se consagraron Campeones Argentinos Máster de Trail en sus respectivas categorías y distancias.

También se destacó Simón Fernández, quien alcanzó el 2° puesto en la categoría 45-54 dentro de la modalidad Grand K, que combina las clasificaciones de 21 y 42 kilómetros.

Una vez más, los deportistas sanmartinenses demostraron su alto nivel competitivo y su compromiso con esta tradicional cita del trail argentino.

