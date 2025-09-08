Deportes

Sanmartinenses se destacaron en el Trail Running K21 de Villa Pehuenia

Por: Victoria Veloso

Este domingo, a las 11:00 horas, se largó desde el Muelle Turístico de Villa Pehuenia una nueva edición del Trail Running K21, que convocó a cientos de corredores en las distancias de 21 y 10 kilómetros, con 513 y 276 participantes respectivamente.

Los atletas de San Martín de los Andes tuvieron una gran performance y lograron subir al podio en varias categorías. En la distancia de 21k, Alejandro Troncoso obtuvo el 2° puesto en la categoría 45-49, mientras que Simón Fernández finalizó 3° en la categoría 50-54.

En los 10k, los resultados fueron aún más destacados: Iván Peralta se quedó con el 2° lugar en la clasificación general y fue 1° en la categoría 14-29. Además, Marco Lunardini fue 3° en esa misma categoría; Cristhian Muntaner alcanzó el 3° puesto en la categoría 30-39; y Susana Figueroa obtuvo el 2° lugar en +60.

Más allá de los podios, numerosos corredores de San Martín de los Andes se sumaron a la competencia, desafiando los exigentes senderos y paisajes de Villa Pehuenia en una jornada que volvió a ratificar el espíritu deportivo del trail.

