Sapag y Carnaghi defendieron el proyecto de ley de emergencia Covid que presentó el Gobierno Nacional

El gobierno nacional envió el proyecto que establece los parámetros para la toma de decisiones con respecto a la pandemia; además otorga facultades al Presidente, Gobernadores y Gobernadoras para adoptar medidas adecuadas para cada lugar.

La senadora y el diputado nacional del Frente de Todos, Silvia Sapag y Guillermo Carnaghi, resaltaron puntos importantes del proyecto de ley presentado el pasado lunes por el Poder Ejecutivo, que deja sentado que las provincias continuarán ejerciendo las facultades de control y fiscalización. A su vez establece estrictos parámetros epidemiológicos y sanitarios para adecuar las medidas necesarias de cada lugar.



Sapag declaró al respecto: “El Estado está obligado a ayudar, preservar y proteger la vida de los habitantes. Cuando digo Estado no solamente digo el poder ejecutivo nacional sino también a los gobernadores y gobernadoras de las jurisdicciones federales de todo el país, y al jefe de CABA”

“En este proyecto de ley se establecen los parámetros para determinar cuándo hay un riesgo epidemiológico y sanitario bajo, medio o alto, de esta forma toda la población va a tener conocimiento de cuál es la situación de su lugar para ir tomando las medidas acordes a lo establecido en este proyecto de ley”, agregó.

Con respecto a las situaciones de las provincias, la senadora aclaró que este proyecto de ley “le otorga atribuciones al poder ejecutivo nacional para, por ejemplo, mandar a Neuquén médicos terapistas de ser necesario, respiradores, dinero, vacunas a Neuquén y a todo el país.”

Por otra parte, Carnaghi hizo referencia a la particular situación neuquina y expresó que “después del conflicto de salud se persigue a los trabajadores con sumarios y causas, en vez de apoyarlos para que puedan hacer su tarea de la mejor manera posible. Los servicios de terapia están diezmados por la renuncia de profesionales. Tenemos un 98% de ocupación de UTI y se han dado casos muy dolorosos de personas que han fallecido sin poder acceder a una cama”.

“En este contexto, el gobernador Omar Gutierrez no toma ninguna medida que contribuya a limitar los contagios. Es urgente que se adopten políticas más activas para cuidar a los neuquinos y evitar que el sistema de salud se termine de colapsar”, añadió.

El diputado Carnaghi declaró que con este proyecto de ley el poder ejecutivo podrá adoptar medidas “claras, ordenadas y previsibles en todo el territorio nacional y con aprobación del congreso”.