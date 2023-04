Se abre el calendario 2023 del Open Shimano Latam DH en Cerro Bayo

>> Deportes

El Open Shimano Latam DH cada edición suma más y más corredores de primer nivel, convirtiéndose en uno de los principales eventos de ciclismo en Latinoamérica. Este año, más de 250 corredores de diferentes países se reunirán en Villa La Angostura el 14 y 15 de abril para competir por un lugar en el podio.

Villa La Angostura, 10 de abril. – Abril promete ser un mes a puro MTB en Cerro Bayo. Un calendario de eventos internacionales de primer nivel convierte a la ciudad neuquina en el epicentro de actividades de MTB del país. El 14 y 15 de abril será la primera fecha del calendario anual del Open Shimano Latam DH y del 20 al 23 de abril se llevará a cabo por segundo año consecutivo el CAMPEONATO DEL MUNDO UCI MASTERS MTB 2023 de DH y XCO.

Para esta fecha del Open Shimano Latam DH se espera la participación de los corredores Elite Pro Gonzalo Gajdosech y Jerónimo Páez de Mendoza, Facundo Descalzo de Bariloche, actual Campeón Argentino, Pablo Seewald y los cordobeses Santiago de Santiago y Jeremias Maio, entre otros. También se esperan corredores internacionales como el ecuatoriano Mario Jarrin, Jordi Bago y Pascal Canals de España

y el inglés Rowan Sorrell. Además, cada edición se suma un mayor número de corredoras en la categoría Damas como la tucumana Lourdes De La Orden y Catalina Calderón. A destacar: Rowan Sorrel, Mario Jarrin y Lourdes De La Orden son los actuales Campeones del Mundo de la categoría Masters.

El circuito elegido es Kamikaze, uno de los más exigentes y técnicos de la región, con cortados naturales y dificultades que lo hacen muy interesante para los corredores.

Además, el terreno de Cerro Bayo tiene un excelente grip que favorece a los participantes y el otoño en la montaña hace que los cambios de colores de la vegetación transformen al Kamikaze en el escenario más lindo para las bajadas a toda velocidad

Este evento y el Campeonato del Mundo UCI Masters MTB no sólo son importantes para el ciclismo, sino también para la economía de la ciudad de Villa La Angostura, ya que atrae a un gran número de visitantes y turistas. Además, de posicionar al destino como un lugar ideal para la práctica del MTB durante casi todo el año, lo que sin duda potenciará el turismo más allá de una estación en particular.

No te pierdas la oportunidad de ser testigo de esta gran competencia y disfrutar de la adrenalina que sólo el DH puede ofrecer. ¡Nos vemos en Cerro Bayo!

CAMPEONATO DEL MUNDO UCI MASTERS MTB 2023

Del 21 al 23 de abril, se celebrará el CAMPEONATO DEL MUNDO UCI MASTERS MTB 2023 en Cerro

Bayo. Por segundo año consecutivo, miles de corredores de la categoría Master en las disciplinas de

Descenso (DHI) y Cross Country Olímpico (XCO) volverán a encontrarse en la Patagonia para luchar por el

título de «mejor del mundo». Con participantes de más de 21 países, una amplia cobertura mediática y

una organización experimentada en este tipo de competiciones, se espera que este evento consolide a

Villa La Angostura como un destino de primer nivel para el MTB a nivel mundial. Más información en