Se aprobó el calendario Escolar 2026-2027

El documento que organiza los plazos y actividades de las instituciones del Sistema Educativo Provincial establece los períodos de receso para los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.



El Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó en su última sesión del año, por unanimidad del Cuerpo Colegiado y a través de la resolución 1980/25, el Calendario Escolar Situado (CES) que determina el período de clases en concordancia con lo establecido en el marco del Consejo Federal de Educación.

El CES fija como información general que para los niveles Inicial y Primario, el período marzo-diciembre tendrá su inicio de clases el día 25 de febrero de 2026, finalizando el 18 de diciembre de 2027; el período septiembre-mayo dará inicio a las clases el 18 de agosto de 2026 finalizando el 11 de junio de 2027; en tanto el período febrero-diciembre se desarrollará del 2 de febrero al 18 de diciembre de 2026.

Para el nivel Secundario el período febrero-febrero irá del 2 de marzo de 2026 al 27 de noviembre de 2026; en tanto el período septiembre-mayo lo hará del 31 de agosto del 2026 al 28 de mayo del 2027.

En el nivel Superior, el período marzo-marzo abarcará del 25 de marzo de 2026 al 27 de noviembre de 2026; mientras que el período septiembre-mayo será del 24 de agosto de 2026 al 14 de mayo de 2027.

El receso de invierno para los niveles Inicial y Primario, período marzo-diciembre, Secundario período febrero-febrero y Superior marzo-marzo, será del 13 de julio al 24 de julio del 2026.

Por su parte las instituciones que funcionan en el ámbito rural de acuerdo con el calendario septiembre-mayo, tendrán receso del 21 de diciembre al 1 de enero de 2027; igual que aquellas con funcionamiento en el período febrero-diciembre.

El CES es la normativa que establece el funcionamiento institucional de acuerdo con lo prescripto por la ley, y determina plazos y actividades técnico administrativas y docentes que rigen al Sistema Educativo Provincial. Es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos educativos públicos y de gestión privada, dependientes del Consejo Provincial de Educación del Neuquén.

La sesión del Cuerpo Colegiado fue encabezada por la presidenta del CPE, Glenda Temi, junto a los vocales por el Ejecutivo Leandro Policani y Gastón Arana; y las vocales gremiales de representación docente, Fanny Mansilla y Marisabel Granda, y por la Comunidad Emiliano Garay.