Se avaló el llamado a licitación para la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad

>> Locales

El predio en el cual estará ubicada la nueva estación se encuentra en uno de los ingresos principales a la localidad, a 3 kilómetros del casco urbano. Contará con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Ministerio del Interior de la Nación.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer la no objeción técnica para un proyecto que cambiará sustancialmente el centro de San Martín de los Andes: avaló de esta forma el llamado a licitación para construir una nueva terminal de ómnibus en a 3 kilómetros del casco urbano, en uno de los principales ingresos a la ciudad.

La obra será realizada en conjunto entre Nación y Provincia, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

Es sumamente relevante debido a la necesidad de la ciudad de reubicar la terminal de transporte terrestre dado el crecimiento urbano y el impacto que tiene en cuestiones de movilidad. El edificio actual está en pleno centro de la ciudad, a pocos metros del sector de costanera del lago Lácar. La nueva ubicación está prevista previo al ingreso al área central de la ciudad en un lote disponible por el municipio para este uso específico.

El proyecto consiste en la construcción del edificio de la terminal de transporte terrestre, capaz de albergar los requerimientos de dársenas actuales y con previsión a futuro, como así también las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de un edificio de estas características, pudiendo solventar los requerimientos de las demandas en temporadas turísticas. Incluye, a su vez, las obras paisajísticas en las márgenes del arroyo que atraviesa el predio, generando un espacio parque lineal.

Jorge Ferrería, presidente de la Upefe, destacó la articulación entre la Nación y la Provincia, “trabajando en equipo, inauguramos recientemente el centro de exposiciones y convenciones en la costa del río Limay –dijo-. Ahora, llevaremos adelante esta obra importantísima para San Martín de los Andes, la nueva terminal terrestre, que beneficiará tanto a los pobladores como a los turistas que llegan a la ciudad”.

Ferrería indicó que fueron fundamentales en este sentido “las gestiones del gobernador Omar Gutiérrez, junto al acompañamiento del nuevo Secretario de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Bruno Ruggeri” y remarcó que “la nueva terminal posibilitará el ordenamiento del sistema de movilidad urbana e interurbana en la ciudad”.

Por su parte el intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti, expresó que la nueva terminal se localizará en un predio de nueve hectáreas pertenecientes originalmente al Ejército, “está a la vera de la ruta 48, frente al nuevo hospital de complejidad VI, y en un lugar estratégico: en la zona donde está el barrio El Arenal”.

Saloniti destacó que la ubicación permitirá que los colectivos no tengan que ingresar al centro cívico de la ciudad, además señaló que la nueva infraestructura contará con “16 dársenas de ómnibus, 13 para espera y un sector para motorhome, debido a que ha crecido su demanda y deben tener un lugar donde tengan residencia temporaria, porque si no están en el medio del casco urbano y eso no está permitido”.

Acerca del proyecto

El proyecto establece la construcción de un nuevo edificio. Surge a partir de la necesidad de trasladar el actual de manera de poder descentralizar y mejorar el tránsito urbano, dificultado por el ingreso y egreso de ómnibus, que conecta la ciudad con el resto del país y el exterior. Tendrá una superficie cubierta de 3.840 metros cuadrados y una semicubierta de 1.276 con dársenas de estacionamiento.

Se diseñó un edificio en dimensiones y formas de acuerdo a los requerimientos climáticos, respetuoso de su entorno a través de una técnica simple y un sistema constructivo que prioriza tiempos mínimos de construcción y que reduce los costos de mantenimiento.

Contará con dos plantas y subsuelo. La planta baja destinada a boleterías, sanitarios, salas de espera, oficinas de turismo y transporte, cafetería, zonas de circulación, depósito, y oficinas de inspección y monitoreo, tendrá una superficie semicubierta destinada a dársenas y patios internos. En cuanto a la planta alta, estará destinada a locales comerciales, cafetería, sala de espera y permanencia, y sanitarios.

El edificio principal de la nueva terminal se encuentra complementado por dos edificios anexos, uno de ellos se encuentra ubicado en la zona de dársenas y corresponde a un sector exclusivo para uso de choferes, que cuenta con cocina, sanitario y comedor, además de un área de taller y guardado de ómnibus.

El otro edificio se encuentra en la zona de estacionamiento de los motorhome, cuenta con cocina, comedor, baños, vestuarios y oficina de administración. El predio cuenta con ingresos diferenciados de ómnibus, motorhome y vehículos particulares, en la zona de ingreso de vehículos de pasajeros, cuenta con una totalidad de 16 dársenas de llegada y 13 de espera.