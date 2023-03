Se concretó la audiencia pública por las tierras de Chacra 32 para el Club Cumbres

>> Locales

En la tarde de hoy, varios vecinos se convocaron a la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante, para ceder espacio público municipal, a club Cumbres para la construcción de canchas de fútbol, paddle, vestuarios, oficina administrativa, albergue, comedor público y salón de usos múltiples en otros. Varios vecinos de Chacra 30 y 32 se presentaron en la audiencia para conocer el proyecto y pedir explicaciones de por qué no fueron convocados para ser parte de la organización barrial.

La audiencia pública fue convocada el año pasado, por lo que los vecinos argumentaron que recién el día viernes se enteraron de la situación, lo que trajo visualizó la falta de difusión del tema que se iba a tratar.

En este sentido los vecinos que se encontraban en el lugar, como así parte de la comisión del barrio Chacra 32 expresaron su preocupación por la falta de planificación y obras en los barrios de Cordones de Chapelco. Una vecina integrante de la comisión barrial expresó «instalar un club en este lugar, hará que sea mucho más el tráfico de personas que ingresan al barrio, un barrio que no tiene dársenas en la ruta, un barrio que no cuenta con alumbrado público ni rotonda para los ingresos. Hemos padecido el fallecimiento de vecinos, muchos accidentes que se dan entre los que circulan por la ruta y quienes tratan de salir o entrar a nuestro barrio. Esta zona está abandonada por el gobierno municipal» expresó.

Otra vecina remarcó que «se entrega un espacio a un club privado, donde cobran a sus socios una cuota, acá no tenemos espacios ni plazas para nuestros chicos, quién garantiza que nuestros chicos puedan hacer uso de ese club de forma gratuita, se preguntó, porqué les cuento que hay chicos que no conocen el centro porque están imposibilitados de realizar una carga sube y poder bajar al centro. Esos chicos no podrían jamás pagar una cuota de un club privado » remarcó la vecina y agregó otro vecino «el estado es quién debe garantizar el acceso a la salud, a la educación e incluir a las niñeces, con un club privado no sabemos dónde se podría incluir el deporte social y comunitario» remarcó.

Por su parte, los integrantes del Club expresaron que no estaban al tanto del desconocimiento del barrio de la propuesta, pero que se podrían analizar muchas alternativas y acordar las formas con los vecinos para garantizar ciertas actividades donde sean incluidos los chicos de esos barrios.

La cesión de ese espacio sería por el lapso de 20 años por lo que entre el club y los vecinos, acordaron reunirse para acordar términos y avanzar de la forma más mancomunada posible.