Se fiscalizaron comercios por faltante de azúcar en Neuquén

>> Regionales

Ante las denuncias de desabastecimiento de azúcar en grandes superficies y comercios minoristas de la región, el Cippa efectuó controles.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), dependiente del ministerio de Producción e Industria, realizó controles en hipermercados y mercados de barrio de Neuquén capital.

Andrés Piotti López, presidente del Cippa, detalló que “con el equipo de fiscalización salimos a hacer una inspección de rutina y detectamos que hay muy poco en góndola y muy poco en depósito. Las grandes cadenas están recibiendo sólo entre 500 y 1.000 kilos de azúcar para repartir entre las sucursales. El azúcar se está restringiendo por la poca recepción de mercadería que tienen”.

El Cippa se encarga de aplicar la Ley de Abastecimiento a nivel provincial. Por este motivo, Piotti López aseguró que “actuamos en caso de que estén especulando con la mercadería, cuando la tienen en depósito y no la colocan en góndola; no es este el caso. Cotejamos que no hay stock en depósito. Estamos preocupados por la situación y estamos cortejando a diario que se esté realizando la reposición de la mercadería”.

Los controles dieron como resultado que también hay faltante en otros productos de almacén como aceite, yerba y café, aunque por el momento no están restringidos en la venta a los consumidores en cuanto a la cantidad.

La falta de stock que se registra en cadenas de supermercados de todo el país se encuentra relacionada con los factores climáticos que han afectado la zafra. Tucumán, una de las provincias que más azúcar produce, viene sufriendo las inclemencias del clima en el último tiempo en los ingenios.