Cultura y espectáculosLocales

Se inauguró una nueva edición de la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Este sábado la edición 19 de la Feria Regional del Libro, quedó totalmente inaugurada, durante una jornada que reunió un numeroso público en sus primeras actividades.

Ambos destacaron la importancia que tiene este encuentro y agradecieron el trabajo que realiza la Comisión de la Feria del Libro, encargada, junto a la Secretaría de Cultura, de organizar este encuentro que contará con más de cien actividades, tanto en el auditorio ubicado en la Sala Municipal de Exposiciones como en los espacios anexos.

Además de Natalia Vita y Gustavo Santos y todo el equipo de la Secretaría de Cultura, asistieron a la inauguración las y los concejales María Laura da Pieve, Sol Petagna y Pablo Padilla. También participaron los integrantes de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Fin de semana largo: positivo balance para el turismo en Neuquén
Artículo siguiente
La Policía de Neuquén realizó más de 1.000 allanamientos en 2025

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Ernesto Snajer brindará una clínica de improvisación en Junín de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Secretaría de las Culturas de Junín de los...

Estudiantes de la EPET 12 desarrollan una app para conectar a los vecinos con el municipio

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Los sextos años de la especialidad Programación llevan adelante...

Rápido accionar del Comando Radioeléctrico evitó el robo en una vivienda

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho que fue advertido gracias al patrullaje que...

La esperada noche de la Expo «Aromas y Sabores» vivió su 17° edición solidaria

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Amadrinada por Virginia Elizalde y con la presencia del...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina