Se largan las distancias mayores de Patagonia Run

Desde las 11 hs en la costanera del Lago Lacar se dará inicio a una serie de largadas de distancias mayores en esta 12º Edición de Patagonia Run. En primera instancia será el turno de las 100 millas, luego en Chacra 2 comienzan las largadas de 70 k, 110 k y 42 k para completar el total de 6000 corredores que serán parte de este PRMH.

Anoche en el Hotel Paraiso de Montaña se presentaron las distancias mayores de Patagonia Run Montain Hardwear con la presencia del catalán Pau Capell y del norteamericano Dean Karnazes, entre otras figuras del Trail Running mundial.

Capell posee el récord de la prueba, que forma parte del calendario de la Spartan Trail World Championship, que estableció en el 2019 en 19h08’57″. Tras su segundo puesto en la Transgrancanaria, el atleta de RSM Spain se siente fuerte para afrontar los 160 kilómetros y 8.670 metros de desnivel positivo de la prueba

“La Patagonia Run es la segunda carrera larga de la temporada, en este caso son 100 millas (160 kilómetros), la distancia más larga de las Ultras. Es una distancia a la que me adapto bien pero son muchas horas de carrera y hay que ir un poco tranquilo en cuánto a la organización y estrategia”, explica Capell que como el resto de participantes tomará la salida en San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, y deberá superar un total 8.670 metros de desnivel positivo. “No me pongo objetivo de tiempo este año. El objetivo principal es disfrutar y acabarla, ir sumando hasta la meta. Me encuentro bien físicamente después de la Transgrancanaria y la verdad es que en Argentina siempre me han recibido con mucha hospitalidad”, añade el atleta de RSM Spain.

Después del segundo puesto conquistado en la Transgrancanaria, la Patagonia Run es el segundo gran objetivo de la temporada de Capell, que también tiene previsto competir en Lavaredo, el Ultra Trail del Mont Blanc y en la Ultra Pirineu. “Disputar ahora estos 160 kilómetros me servirá también de preparación de cara a la UTMB sobre todo porque la distancia es la misma”, explica Capell, que prefiere no fijarse en los rivales y centrarse únicamente en él: “Iré a hacer mi carrera sin pensar en los rivales, se trata de ir sumando horas y ver dónde estamos al final para apretar más o no».

Fotos: @NicoExploring para Lacar Digital