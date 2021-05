Se mantienen firmes en Villa los autoconvocados de salud

>> Salud

Lacar digital habló con Fabian González, enfermero de Hospital Villa la Angostura quien explicó la situación.

«Estamos en una medida de fuerza en nuestra localidad, sobre el puente Correntoso, estamos del lado de Villa. En este momento somos cuatro hospitales que estamos cortando (Villa, San Martín, Junín y Piedra del Águila, con posibilidad de que lleguen Neuquén, Picún y demás). Impedimos el paso de camiones, llevamos 17 días en la ruta, 55 días de lucha sin respuestas. Lo que hemos logrado con esto es que se visibilice la lucha de Salud, no como dice la Ministra Merlo. No es verdad que 8 de cada 10 no son personal de salud. Hay médicos que del piquete se van al hospital a cumplir las guardias. Tenemos apoyo de las comunidades mapuches, si tenemos. Tenemos otro apoyo si, pero no tenemos nada mas que reclamar que nuestro peido por SALUD» expresó Fabian González desde Villa la Angostura.

«Sabemos que vienen unos 1000 camiones hacia este lado pero acá queremos esperar. Quisiéramos estar en el hospital trabajando, queremos estar con el paciente, no cortando una ruta, pero no nos queda otra. El gobierno arregló con ATE un 53,9 % durante todo el año, que puede ser que sea el impacto del año 2021. Pero nos dijeron que cuando empezó el 2020 había que aguantar, el IPC del 2020 no lo cobramos nunca. Si vos nos pagas en el 2021 y terminas de pagarnos en enero del 2022 un 48% nos comimos el 2020. Vamos 40% por debajo de la inflación. Estamos todos por debajo de la canasta básica. Nosotros queremos volver al hospital y queremos salarios mínimos» indicó Gonzalez.

«Estamos en el corte y en el hospital, todos los servicios garantizados, estamos con esta protesta y este corte, la comunidad en general nos ayuda y nos entiende. La ATE de la que muchos somos afilados nos ha traicionado de una manera increíble. Nos queda agarrarnos de la línea de autoconvocados, porque no somos de ninguna bandera política» finalizó uno de los enfermeros que está en el corte de VIlla.