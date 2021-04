Se mantienen los cortes de ruta en toda la provincia, ahora se suma también Junín de los Andes

>> Salud

Continúa la lucha de Salud en distintos puntos de la provincia de Neuquén, desde las 17hs se reanuda la mesa de negociación con el Gobierno provincial. Se suman nuevos puntos, uno de ellos el de Junín de los Andes.

Quisiéramos estar en los hospitales planificando cuidados oportunos y de calidad porque para eso nos formamos. No queremos estar en las calles, pero no somos escuchados!!

Quien cuida al que cuida? Disculpen las molestias ya agotamos todas las instancias de diálogo. Somos Autoconvocados ✊

«Vinimos en apoyo al corte de Piedra del Águila que se inició el sábado a la madrugada, vinimos a este corte y es total, no hay flexibilización ni habilitamos los carriles hasta que se entre a la mesa de las 17hs. Nos vienen mintiendo desde el sábado cuando el Fiscal Jerez los convocó a una mesa de conciliación. La realidad es que acá en Picún tanto el personal de salud como la gente del pueblo apoya esta medida. Hay largas colas de camiones, colectivos y vehículos particulares. Consideramos que es una medida que no quisiéramos tomarla pero no tenemos otra opción porque seguimos sin ser escuchados, nos siguen ninguneando, siguen manteniendo esa desvalorización y desconsideración para nosotros, no garantizan nuestro derecho de tener un salario digno. La salud es de todos y para todos, la tenemos que defender. Asi estamos en la lucha» dijo Paola Tellez a Lacar Digital desde Picún Leufú hace minutos.

Además confirmó que en Junín de los Andes se montó también un corte por parte de personal de Salud de esa localidad y San Martín de los Andes.

Trabajadores del sistema público de salud (autoconvocados) cortan el acceso Norte a Junín de los Andes ,puente sobre el río Chimehuin.

