SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta una carrera contrarreloj: “Pirincho”, será sometido este viernes a una cirugía cardíaca de alta complejidad y necesita 15 donantes de sangre para poder concretar la intervención.
Tras meses de demoras por parte de su obra social, fue él mismo quien debió reunir el dinero para operarse. Ahora, el último paso indispensable es garantizar la disponibilidad de sangre en el servicio de Hemoterapia.
Jueves 27/11 — de 7 a 9 hs
Lugar: Servicio de Hemoterapia – 1° piso, Irigoyen 47, Cipolletti
Indicar: “Para el paciente Benjamín Vera”
Grupos y factores necesarios
- Algunos donantes deben ser 0 positivo
- El resto puede ser cualquier grupo y factor
Requisitos para donar sangre
(Según el Servicio de Hemoterapia – Leben Salud)
- Presentar DNI (físico o digital).
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar más de 50 kg.
- No haber tomado antibióticos en los últimos 7 días.
- No haber tenido fiebre, gripe o diarrea en los últimos 3 días.
- No tener tatuajes, piercings, transfusiones o acupuntura en los últimos 12 meses.
- No haberse realizado cirugías, endoscopias o partos en los últimos 6 meses.
- No haber tenido hepatitis A después de los 10 años.
- No ir en ayunas: ingerir bebida o alimento no graso y no lácteo antes de presentarse.
- Haber dormido al menos 6 horas.
- Cualquier medicación será evaluada por el equipo de Hemoterapia.