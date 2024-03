Se realizó la marcha del 24M en San Martín de los Andes

Como todos los 24 de marzo, San Martín de los Andes marchó por la democracia y en defensa de la memoria. Desde las 15 horas, en Juez del Valle y Costanera, la multitudinaria columna recorrió las calles céntricas, pasando por el inconcluso Espacio para la Memoria Fito Teberna, el edificio de Gendarmería Nacional y la Plaza San Martín.

Los concejales de Unión por la Patria estuvieron presentes participando de la marcha y las actividades en la plaza. En un video publicado en la cuenta Instagram del bloque político, la concejal Marcela Valenzuela expresó: «Felizmente veo la plaza llena. En San Martín eso no pasaba en los últimos años y esto es resultado del momento al que nos está llevando este Gobierno nacional, donde el presidente no puede responder si está a favor o no de la democracia, donde se quitan derechos, donde quieren arrebatar la memoria. Pero el pueblo argentino lo sabe defender, y lo sabremos defender siempre». .

En el día en el cual, el gobierno nacional de Javier Milei quebró una línea democrática más, publicando videos plagados de falsedades y con el ánimo de provocar desde la mentira, negando los juicios civiles por los que el mundo reconoce a Argentina, los representantes del voto popular que conforman el bloque Unión por la Patria, dijeron presente en Plaza San Martín para recordar cuáles son los valores sociales de nuestro país un 24 de marzo



«Suena increíble que a 48 años del golpe desde el gobierno nacional se estén replanteando temas que ya fueron juzgados en la justicia, con una discusión que nuestra sociedad se dio, saldada en juicios justos y civiles respecto de responsabilidades de las desapariciones, torturas, robo de bebés. Estamos presentes como cada 24, para que no se confunda a la población con una visión parcial y sesgada como lo hacen Milei y Villaruel, porque está claro lo que pasó en nuestro país», destacó el concejal Carlos Menéndez.



Por su parte, el concejal Santiago Fernández invitó al resto de las fuerzas políticas locales a tomar dimensión sobre los peligros que corre la democracia en nuestro país. «Estuvimos caminando con los vecinos. Somos los únicos concejales presentes en la marcha pero invitamos al resto, una vez más para que todos se sumen. Esto no es una marcha partidaria, de hecho hay diversas visiones del país presentes. En el primer 24 de un gobierno conducido por alguien como Javier Milei, que no puede responder abiertamente si está a favor o no de la democracia, quienes no tenemos dudas ante semejante pregunta, tenemos que dar el paso al frente para que esto no pase nunca más. Hoy, la democracia está en juego en nuestro país».