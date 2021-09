Se realizó un trabajo en conjunto para reacondicionar el acceso a Laguna Rosales

Asimismo, se acordó dar continuidad con la marcación de todo sendero, para que sea más seguro y evitar accidentes entre caminantes y ciclistas.

Es de suma importancia seguir conservando y cuidando la Laguna Rosales, ya que es uno de los sitios de nidificación de aves. Por eso se solicita no ingresar con mascotas, regresar con sus residuos y no hacer fuegos en lugares no habilitados.