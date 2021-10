Se solicita paradero de dos amigos que fueron vistos por última vez en Villa Pehuenia

>> Regionales, Sociedad

Familiares de Emiliano Andrés Poblete y de Emiliano Fuentes buscan el paradero de los jóvenes tras haber mantenido contacto por última vez hace más de una semana desde Villa Pehuenia. Una pista indica que los habrían visto en Chile.

“Pusimos la búsqueda en las redes sociales y anoche nos contactó una señora desde Chile. Nos dijo que ellos el miércoles 13 los llevaron a un pueblo de Chile y que los chicos les dijeron que iban a Temuco”, señaló Pedro Poblete, tío de Emiliano Poblete, en declaraciones a LU5.

Los jóvenes desaparecidos tienen 24 y 25 años. Según la denuncia radicada en la Policía, al momento de su desaparición, Emiliano vestía una campera media de color marrón claro, jeans celestes y zapatillas negras marca “REX”. Mide aproximadamente 1,60 m de estatura, tez trigueña, cabellos corto oscuro y delgado.

En tanto, Maximiliano vestía una campera amplia color verde oscuro, pantalón corto color negro, y zapatillas negras. Mide 1,70 de estatura, tez trigueña clara, cabellos corto oscuro y delgado.

Su tío indicó que Emiliano es de Zapala y que fue a Villa Pehuenia, de donde Maximiliano es oriundo, para realizar trabajos temporarios. No sería la primera vez que va a esa localidad en búsqueda laboral.

“Fueron a trabajar en una ripiera. Un amigo es quien radicó la denuncia de la desaparición. El domingo de la semana pasada fue la última vez que se tuvo comunicación y de ahí no se supo más. Vendió su celular para pagar el alquiler porque no tenía trabajo. No tenemos forma de contactarlos, por eso es tan difícil el tema de la búsqueda”, explicó Poblete.

Sostuvo que recibieron varias versiones, pero la última pista de su paradero se la habría dado una mujer del vecino país. “La señora nos dio la vestimenta de cómo estaban vestidos. Dijo que los alzaron en una villa pasando la frontera. Estaban haciendo dedo, los llevaron unos 20 kilómetros hasta Curacautín y que les decían que iban a Temuco a buscar trabajo”, relató el tío.

Aseguró que es la primera vez que parte sin avisar a la familia y que tratan de confiar en dar con ellos lo antes posible. “La Policía los está buscando, el fiscal Jofré se puso a disposición. Anoche confirmaron que pasaron para el lado de Chile”, agregó Poblete.

Fuente: Lm Neuquén