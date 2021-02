Se solicita ubicación y paradero de Juan Guillermo Larenas

>> Policiales

La Policía del Neuquén solicita ayuda para la ubicación del paradero de Juan Guillermo Larenas de 63 años. Quien desde el día de hoy es intensamente buscado.

JUAN GUILLERMO LARENAS, 63 años de edad, tez trigueña, contextura física delgada, de 1.65 metros de altura, calvo, con bigotes con canas, ojos color marrones, no posee tatuajes ni cicatrices visibles, portaba mochila tipo mochilero de color azul, tamaño grande, vistiendo gorra tipo militar de color verde, camisa lisa color gris manga corta, pantalón símil militar color verde claro liso, con bolsillos a los costados, y unos borceguís color marrones; no consume medicamento alguno ni tiene enfermadas crónicas. Relacionado causa judicial “ COMISARÍA 23° SAN MARTÍN DE LOS ANDES S/DCIA. PTA. DESAPARICIÓN DE PERSONA ” Of. Prev. 485 “SMA/J” de fecha 15/02/2021, con intervención de la Fiscalía IV Circunscripción Judicial de la ciudad de San Martin de los Andes. Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Policial más próxima a su domicilio.-

Comisaría 23° San Martin de los Andes – Teléfono Nro.

(02972) 427-555

e-mail: comisariasanmartin23@gmail.com

Telefono gratuito: 101

Celular N°: 2944391741

Division Comando Radioelétrico tel N° 427300

Division Brigada de Investigaciones