Se suman nuevos cortes de ruta: cómo quedó el mapa de piquetes

Con una provincia prácticamente paralizada por los cortes de ruta desde hace más de una semana, los trabajadores autoconvocados de Salud mantienen firmes sus demandas y por noveno día consecutivo realizan piquetes en diferentes puntos, especialmente en los caminos de Vaca Muerta.

Los manifestantes exigen recomposición salarial que repercuta en el básico y el pase a planta de eventuales ante la llegada de la segunda ola de contagios. A pesar el anuncio del gobierno del pago de un bono Covid de 30 mil pesos, los trabajadores sanitarios continúan con las medidas de fuerza.

Desde el miércoles pasado, los autoconvocados se apostaron sobre los caminos y si bien tuvieron varios encuentros con las autoridades esperaban una oferta concreta para levantar las medidas de fuerza. El Gobierno anunció un bono que dejó disconforme al sector y ayer lo hizo saber con una movilización por las calles del centro de la capital neuquina.

Los trabajadores reiteraron el reclamo de «una propuesta salarial en serio» y rechazaron el llamado «bono Covid» que aplicará el gobierno provincial por decreto. También hubo expresiones de repudio hacia la ministra de Salud, Andrea Peve, por hacer los anuncios en conferencia de prensa en lugar de una mesa de diálogo.A los 14 piquetes que se realizaron este miércoles, l, sobre el puente Carancho. A los dos de

Los cortes sobre rutas y caminos se mantienen en Añelo los cortes están sobre RP7, a la Altura Estación de Servicio SHELL; en RP17, en el ingreso al Yacimiento Loma Campana YPF; en RP17, en el ingreso Barrio la Meseta; en RP7, B° La Meseta, sector Bajada de las Patrias; en RP17, en la intersección con Ruta Provincial 1; y en la RP17, en el acceso a la Calera. Además, desde el mediodía se sumó un piquete en la 22 en Plottier, en el semáforo siguiente de la Cooperativa Obrera, en dirección a Senillosa.

En San Patricio del Chañar son dos los cortes, uno en la Ruta 7 y Picada 5; y el otro en Ruta 7, a la altura de la E.P.E.A N°3. En las últimas horas se sumó un contrapiquete de camioneros en el ingreso a El Chañar, a la altura de la Picada 4.

También sobre la Ruta 22 hay uno en Zapala, a la altura del cristo; y en Plaza Huincul, frente a Tránsito, cerca de la torre y de los accesos a destilería.

Además, están apostados los trabajadores de la salud sobre la Ruta 237 en Picún Leufú; sobre Ruta 40 en Chos Malal, en el kilómetro 2.624: y en Villa La Angostura sobre Ruta 40, en el kilómetros 2.117, en el ingreso a Puerto Elma; y en Junín de los Andes en Puente Chimehuin.

Agustín Martínez

En la mañana de hoy el tránsito está liberado en el dique Ballester, al igual que en el tercer puente y en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén,

La situación

Este martes la mediación, que se lleva adelante en el Ministerio Público Fiscal (MPF), estaba en un cuarto intermedio y la Provincia anunció una bonificación para el sector con un pago de una asignación especial Covid de una suma no remunerativa de 30 mil pesos para todos los trabajadores de salud. El pago comenzará este 16 de abril e incluye tres cuotas de 10 mil pesos, que se abonarán en los meses de abril, mayo y junio.

El personal de Salud rechazó el bono porque no atiende a los requerimientos planteados en las instancias de diálogo en el MPF. «El Gobierno saca un bono en 3 cuotas de $10.000 que se constituye en una suma en negro en tanto no impacta en los demás ítems del salario ni en las jubilaciones. Es decir, no contempla ninguno de los puntos que le venimos manifestando en las distintas reuniones», indicaron a través de un comunicado de prensa.

Indicaron que estuvieron dispuestos al diálogo y que «la actitud del Gobierno frente a esas convocatorias ha sido solo para cumplir con una formalidad, han llegado tarde a todas las instancias, no han propuesto nada concreto y no tomaron ninguna de las demandas que expresamos. Exigimos 40% al básico y continuidad de la mesa de mediación para abordar el total de las reivindicaciones planteadas».