Se viene la primera Festi Feria Intercultural del Parque, Feria de productores e intercambio de semillas y saberes

El encuentro tendrá lugar entre las 10 y 14 horas, y estará dirigido a agricultores, huerteros, vecinos e instituciones.

La Subsecretaría de Producción, Empleo y Juventud invita a celebrar el inicio de la primavera el próximo sábado 20 de septiembre, en la Feria Intercultural de Productores locales del Parque Lineal Pocahullo, en dónde también compartiremos el intercambio de semillas saberes locales.

Este año, la actividad se integra tanto la feria de productores y elaboradores locales con la actividad de intercambio de semillas y saberes, con el propósito de fortalecer los vínculos comunitarios y promover prácticas sustentables.

El encuentro tendrá lugar entre las 10 y 14 horas, y estará dirigido a agricultores, huerteros, vecinos e instituciones interesadas en esta iniciativa que busca fomentar la conservación de la agrobiodiversidad, el diálogo intercultural y consumo de alimentos de producción local.

Los esperamos en el Parque Lineal Pocahullo, Elordi y 3 de Caballería.