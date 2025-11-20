Policiales

Secuestran 170 truchas durante un operativo: Qué hay detrás de tanta pesca furtiva?

Por: Lacar Digital

Fecha:

Se encienden las alarmas en la regiòn ante la cantidad infinita de secuestros en las madrugadas por parte de Fauna o Policía de Territorio. Adonde van esas truchas que se pescan en tantas cantidades? Qué mercado hay detrás de tanta demanda? Cada vez son mas los que pescan para vender el producto de manera clandestina. La pregunta es, hay restaurantes detrás de esta pesca furtiva? Se investigan líneas de mercado negro en gran escala. Se obtendrá alguna vez una respuesta ante la pregunta? No lo sabremos.

En la documentación oficial se constató la tenencia y transporte de 170 truchas, cantidad muy superior al límite permitido.

Durante un operativo de control vehicular y de personas realizado anoche en el kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40, personal del Destacamento Nahuel Huapi identificó una Renault Kangoo azul.

Al solicitar la verificación del interior del vehículo, los ocupantes accedieron voluntariamente, permitiendo observar en su interior una importante cantidad de pescado faenado.

Consultados por la carga, los ocupantes manifestaron que trasladaban aproximadamente 100 truchas, presuntamente provenientes del embalse Alicurá. Ante esta situación, se convocó al guardaparques del destacamento Limay.



Tras las diligencias de rigor, el guardaparques procedió al secuestro de las piezas ictícolas y labró un acta de infracción en el marco del Decreto 300/2022, reglamentario de la Ley 22.351.

En la documentación oficial se constató la tenencia y transporte de 170 truchas, cantidad muy superior al límite permitido: el permiso habilitante solo autoriza el traslado de cinco piezas en el sector del embalse Alicurá.

Durante el control se verificó que el conductor poseía la documentación del vehículo en regla. Asimismo, se dejó constancia de que no se hallaron elementos de pesca en poder de los involucrados. Tras finalizar las actuaciones, los ocupantes fueron notificados de la infracción y se retiraron del lugar.

