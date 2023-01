Sigue desaparecido y sin avances en la causa: ¿Qué pasó con Gabriel Tossi?

>> Policiales

A más de 3 meses de la desaparición de Gabriel Tossi en nuestra ciudad, «Fiscalía sigue sin novedades ni avances en la causa» así lo manifestó su hermano Daniel que aún sigue buscándolo.

Hace más de 3 meses la desaparición de Gabriel mantiene en vilo a las autoridades locales y sobre todo a sus familiares. Hace más de 3 meses, no hay indicios de qué es lo que pudo pasarle a Gabriel.

Gabriel Néstor Tossi de 39 años de edad, oriundo de Berazategui, se encuentra desaparecido desde el 30 de septiembre, cuando fue visto por última vez en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Última vez que se lo vio en persona

Gabriel ingresó al Hospital Dr. Ramón Carrillo, en donde se retiró de forma voluntaria, según declararon desde el nosocomio local. De acuerdo a la información que trascendió, Tossi tenía algunos problemas por lo que fue ingresado al hospital local luego de una crisis. Aparentemente habría discutido con su exmujer, de quien se separó hace más de 2 años, y desde el momento en que se retiró de manera voluntaria del nosocomio, nada se supo de él.

Según relató a este diario su hermano «Gabriel se peleó con su expareja y producto de esa pelea le agarró una crisis de nervios y amenazó con atentar contra su vida, la mujer dio aviso a la policía y lo ubicaron en una zona del Bandurria, la policía lo identificó y lo llevó al hospital, él mismo decidió internarse o que lo mantuvieran bajo observación, lo tranquilizaron y estaba consciente por eso estuvo internado en el hospital» indicó Daniel a este diario.

La cámara de seguridad que lo capta por última vez, la última pista

Luego de haber estado en observación en el hospital, Gabriel tomó la decisión de irse de forma voluntaria, es ahí donde se pierde el rastro y su ubicación, dejando abandonado su vehículo con sus pertenencias a bordo «cuando fuimos a la Fiscalía con mi madre que fue el día 17 de octubre, el Fiscal Oyuela nos comentó sobre el caso de Gabriel, que se fue del hospital por su propia voluntad y que hay una cámara de seguridad que muestra que mi hermano tomó el camino hacia el Bandurria, pero después no se observa que él vuelva, eso fue el 30 de septiembre cuando el desapareció» indicó su hermano.

Una suma importante de dinero que desapareció

Según relató Daniel, hermano de Gabriel, entre todas las pertenencias faltaba algo, «una suma importante de dinero que provenía de la venta de una propiedad».

Cuando aparece el auto de Gabriel, trascendió que, en el interior se encontraban sus pertenencias que ahora están en manos de la Fiscalía y los dos bolsos de ropa que la familia pudo llevarse a Buenos Aires.

¿ Qué pasó con el dinero que tendría Gabriel en su poder?

Daniel relató que ese dinero tenia un fin especifico «mi hermano vendió una propiedad y como tenía un terreno a nombre de los dos en Meliquina, lo iba a usar para construir una casa. En el vehículo habían dos bolsos de ropa de mi hermano, bolsos que pudimos llevar a Buenos Aires, pero el dinero no estaba. En su momento ante tanta angustia y desesperación, se nos olvidó mencionar la desaparición de la plata a la fiscalía, pero pasado tanto tiempo y que nadie haya mencionado haber encontrado esa suma de dinero, nos llama la atención y obviamente cuando volvamos a San Martín de los Andes vamos a ampliar la denuncia con este dato» indicó Daniel.

¿Qué resultados dieron los rastrillajes?

Hasta el momento y de parte de la Fiscalía los resultados de la búsqueda de Gabriel han sido negativos. A fines de octubre, buzos especializados rastrillaron la zona del Bandurria hasta la Islita por tierra y agua, sin ningún resultado.

El fiscal Fernando Rubio, había declarado a Lacar Digital, en el momento del rastrillaje que: «se hicieron rastrillajes con perros en búsquedas de rastros, se llegó hasta la zona del mirador y desde allí perdieron el rastro, a partir de ahí se hicieron rastrillajes para ver si podíamos encontrar algo, no se encontró nada en la tierra y se solicitó la colaboración de Prefectura para que haga inspecciones sobre el agua y tampoco dieron resultados. Con estos buzos especializados, se hicieron inmersiones de al menos 400 metros de costa y de 20 metros de profundidad sin resultados».

Hasta el momento, no hay indicios del paradero de Gabriel. Su familia a más de mil kilómetros, llama casi a diario a la Fiscalía para tener novedades del caso, la familia no desiste, la familia mantiene vivas las esperanzas de que Gabriel aparezca con vida, pero sobre todo, la familia hace hincapié en que no dejarán de buscarlo.

Si tenés algún dato del paradero de Gabriel Tossi, comunícate a la comisaría 23, Teléfono: 02972 42-7555 o a la comisaría más próxima a tu domicilio.