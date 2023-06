Siguen los robos en «Covisal»: Un recado completo y una motosierra

>> Policiales

Lejos queda la discusión del nombre del barrio, lo cierto es que tanto Covisal como Los Radales, a pocos minutos del centro de la ciudad y muy poca distancia de la caminera local todo parece estar a la deriva. No existe semana que no llegue información a nuestro diario digital de algún intento de robo, sustracción de bicicletas o algún otro hecho. No se sabe si hay algún faltante de rondas de policía por el sector o se trata de una simple casualidad.

Esta vez se robaron un recado completo de un caballo y una moto sierra STHILL 180. El pedido desesperado llegó por parte de un vecino que manifestó el alerta para que se de aviso de que «nadie compre esto que me han robado. Anoche nos robaron en Barrio Covisal, un recado completo y una moto sierra sthil 180. Por favor, si alguien se las ofrece comunicarse conmigo 🙏🏼 tiene mucho valor para nosotros».