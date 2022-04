Sin clases: por precaución fueron retirados los medidores de las escuelas rurales

>> Educación

Entre el día jueves y viernes, todos los medidores de las escuelas rurales fueron retirados por precaución, debido al misterioso levantamiento del piso de la escuela 146 de Trompul.

En diálogo con Lacar Digital, la Directora de la Escuela de Trompul confirmó que la empresa YPF Gas, retiró los medidores de gas de la escuela al igual que el de la escuela de Quila Quina por un informe de hipermeticidad, por lo que hoy día las escuelas que forman parte del Lof Che Curruhuinca, Quila Quina, Payla Menuco, Trompul y PilPil están sin edificio propio. Nosotros seguimos reclamando por las necesidades de nuestros niños y sus derechos y me mantengo a la espera del envió del informe de YPF y no lo estoy logrando, creo que el retiro de los medidores fue a modo preventivo pero no puedo asegurarlo sin tener el informe» Indicó Daiana Valdez la directora de la escuela de Trompul.

La escuelas rurales tienen un complicado panorama

Con el retiro de los medidores, las escuelas fueron reubicadas «Payla Menuco está en el Ejército y PilPil en la parroquia, como directores del Lof Che seguimos reclamando por los derechos de nuestros niños. Hoy Quila Quina está sin clases y Trompul sin clases, seguimos en la espera que las personas responsables lo hagan en lo inmediato porque parece que va pasando de una semana a la otra, está complicadísima la realidad de la ruralidad. Ese es el panorama que tenemos hoy» indicó la Directora.

La fecha de finalización de obras era para el 28 de febrero, las directoras anteriores estuvieron trabajando muchísimo para terminar las obras pero no se logró «hoy me acaban de avisar que se nos retiró los medidores de forma preventiva, debido a que aún no se sabe que pasó con el suelo y a Quila Quina porque no pasó el informe de hipermeticidad» indicó Daiana.

En cuanto a distrito Daiana expuso «el rol de distrito acá no es garantizar que el edificio esté bien, distrito invierte en lo inmediato y las resoluciones del concejo, acá debe mediar infraestructura dependiente del ministerio. A distrito debemos agradecerle toda la intervención que ha hecho desde el comienzo, para que yo hoy diga el lunes me van a hacer un control edilicio, no es a distrito sino a la Dirección de Ruralidad y a infraestructura dependiente del Ministerio de Educación» aclaró la Directora.

«El día lunes se va a acercar gente de infraestructura de provincia y sabremos que provocó esta situación. El mismo lunes vamos a tener reunión con los padres para saber cómo se continúa» finalizó a este diario.