Sin equipo directivo alumnos del IFD N°3 expresaron «quedamos a la deriva con el profesorado cerrado»

>> Educación, Locales

La institución que funciona en 5 lugares diferentes no tiene equipo directivo, por lo que no hay responsables legales que puedan firmar los seguros (y otros documentos), para que alumnos cursen en los diferentes establecimientos.

En la tarde de hoy, alumnos del Instituto de Formación Docente (IFD N°3) se autoconvocaron en la vereda de la institución, en una clase abierta, donde manifestaron el conflicto que atravieza el alumnado.

Según relató a este diario un alumno de la institución «las cursadas quedaron estancadas, a la deriva, con todo el grupo de compañeros y compañeras que no sabemos como continuará esto» y agregó «enviamos una nota al Consejo de Educación y obtuvimos respuestas, en teoría mañana vendría una comisión a hablar con el equipo docente, y luego mantendrán una reunión con el alumnado. Hoy los alumnos sólo sabemos que no podremos cursar hasta nuevo aviso» indicó uno de los alumnos.

Desde el Centro de estudiantes del ISFD N°3, Representantes del claustro estudiantil en CPI y Estudiantes Autoconvocados de todas las carreras, enviaron una nota dirigida al Consejo Provincial de Educación, la Dirección Provincial de Educación Superior y al Sr. Lic. Franco Pedraza, referente de Políticas Estudiantiles de la Dirección Provincial de Educación Superior y la Sra. Directora Provincial de Nivel Superior, Graciela Viard y el Sr. asesor de dirección Prof. Cesar Zapata, expresando la preocupación por el estado de crisis que se encuentran los alumnos de todas las carreras del IFD N°3.

La Nota:

San Martín de los Andes, 10 de mayo de 2022

Consejo Provincial de Educación

Dirección Provincial de Educación Superior

Al Sr. Lic. Franco Pedraza, referente de Políticas Estudiantiles de la Dirección Provincial de Educación Superior (y por su intermedio)

C/C: Sra. Directora Provincial de Nivel Superior, Graciela Viard/ Sr. asesor de dirección Prof. Cesar Zapata

S/D:

Desde el grupo de Estudiantes Autoconvocadxs, el Centro de Estudiantes del ISFD N°3 y representantes del Claustro de Estudiantes en el Consejo de Políticas Institucionales (CPI), nos dirigimos a ustedes a fin de canalizar las inquietudes surgidas en el estudiantado de todas las carreras que en dicho profesorado cursamos, a partir de la situación de crisis que estamos atravesando, haciéndonos responsables del rol que nos toca y asumiendolo de la mejor manera posible, con la convicción que – desde nuestro lugar – facilitaremos el camino para que un nuevo Equipo Directivo se haga cargo de la Institución.

No queremos que esta situación se prolongue por más tiempo. Necesitamos volver a las aulas para tener la mejor formación posible y ofrecerles a nuestros futuros estudiantes la calidad que se merecen.

Al no contar con un equipo directivo, no hay un responsable legal que pueda firmar, entre otras cosas, las certificaciones necesarias para la cobertura de seguros en caso de accidentes y/o contingencias que pudieran acontecer en los establecimientos donde se realizan las actividades. Cabe recordar que la institución funciona en cinco establecimientos diferentes: escuela 134, escuela 274, ex Hotel Sol, El Consejo de Adultos Mayores y El quincho del Banco Provincia de Neuquén, además de “la casita” Leopoldo Rodríguez en la cual se desarrollan las actividades administrativas y que hoy está cerrada por falta de calefacción.

Cómo consecuencia de lo ya mencionado, no es posible desarrollar actividades presenciales en ninguno de los establecimientos en los que estamos funcionando. En el caso de querer pasar al ámbito virtual, la institución debe contar con una normativa que respalde esta decisión, lo cual no ocurre en la actualidad. La situación que todo el mundo atravesó durante dos años – Pandemia por Covid 19 – estableció protocolos que funcionaron durante ese lapso de tiempo, y ante la vuelta a la “nueva normalidad” entendemos que nuestras cursadas tienen que ser presenciales, ya que nuestra carrera se cursa bajo esta modalidad, exceptuando de esto a la Carrera de Lengua y Literatura que se cursa bajo modalidad semi presencial/alternativo.

Nos preocupa de sobremanera que “normalicemos” que los y las estudiantes del Profesorado de Enseñanza Primaria del turno mañana, 1° y 2° año, estén realizando su cursada de manera virtual (encuentros por zoom) ya que no se los logra ubicar en ningún espacio físico para que puedan realizar sus actividades estudiantiles, siendo un grave problema institucional no poder garantizar el acceso a la educación para todos los y las estudiantes. Ante esto nos preguntamos, la normativa provincial vigente, ¿Establece la virtualidad o bimodalidad como forma de funcionamiento?

También, creemos necesario establecer protocolos adecuados para la situación que vivimos, hemos sido informados sobre decisiones que se han tomado en reuniones entre quienes integran el CPI y el CA, que las clases estaban suspendidas hasta tanto se solucione tal situación; de igual modo, en la misma comunicación, nos plantearon lo que ya mencionamos sobre la virtualidad y las continuidades pedagógicas, y ante esto también nos queremos detener. Evidentemente no todos los docentes entienden de la misma manera de qué hablamos cuando hablamos de “continuidad pedagógica”, y toman decisiones por encima de los órganos de gobierno que hoy funcionan en el ISFD, y que a fin de cuentas, son los únicos que funcionan.

La incertidumbre imperante en el Instituto Superior de Formación Docente, nos interpela de manera permanente a la hora de tomar decisiones desde nuestro rol de estudiantes, discutiendo mucho con nuestros compañeros y compañeras y tratando de entender qué función debemos cumplir y la única respuesta que encontramos es una: Exigir que se garantice nuestra educación pero no a cualquier precio, con un instituto compuesto por sus tres órganos de gobierno, con las responsabilidades claras y asumiendo las obligaciones – que nos tocan a todos y todas -, y dejando de normalizar situaciones que no están contempladas más que en la buena predisposición de docentes, alumnos y Taes.

Convocamos a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR a nuestra localidad, para que entienda de primera mano la situación que estamos atravesando y dé pronta resolución a nuestras necesidades en particular, y a los reclamos de todos los Claustros del ISFD N° 3 en general.

Sin otro particular y a la espera de una pronta resolución, los saludamos muy atentamente, los abajo firmantes.

Centro de estudiantes del ISFD N°3

Representantes del claustro estudiantil en CPI

Estudiantes Autoconvocadxs de todas las carreras

Como respuesta, desde la Dirección Provincial de Educación, anunciaron que el día miércoles, un comisión viajaría a nuestra ciudad para mantener reuniones con el equipo docente y el alumnado.