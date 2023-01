Sobisch sería candidato a gobernador por Cambiemos

>> Política, Regionales

Es probable que Jorge Sobisch vaya a las elecciones del 16 de abril como candidato a gobernador por Cambiemos.

Hasta ahora se decía que podía ir con el sello de Encuentro Republicano Federal, partido que conduce su amigo, Miguel Angel Pichetto. Pero, en las últimas horas, trascendieron conversaciones del “Bigote” con armadores del PRO a nivel nacional.

De concretarse, el nombre del frente será Cambiemos y no Juntos por el Cambio (JxC), por la sencilla razón de que ya no existe como tal en Neuquén. Es que el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino se encolumnaron detrás de Rolando Figueroa y, frente a eso, Pablo Cervi no tuvo más remedio que anunciarse como candidato a gobernador por la UCR.

Sobisch no sólo aglutina a quienes no comulgan con el MPN Azul (al que ha enfrentado desde su lista blanca), sino también a los votantes de la centro derecha, que no comulgan con la decisión de Marcelo Bermúdez (PRO) de haber dejado a JxC sin la posibilidad de presentar candidatos propios en la provincia de Neuquén.