SOFÍA REI en vivo en Cotesma

Luego de cinco años, Sofía Rei volverá a tocar en nuestro país. La cantante y compositora argentina radicada hace más de dos décadas en Nueva York, donde ocupa un lugar destacado en la escena actual de la world music, el jazz y la música experimental, viene acompañada de su productor y músico JC Maillard, además de invitados.

El concierto será el viernes 7 de octubre en San Martín de los Andes en Cotesma (General Roca 1154), donde sonarán los temas de “Umbral”, el disco que lanzó en 2021 y que viene presentando en vivo en numerosas ciudades de Estados Unidos y Europa. Este show se enmarca en una gira por Argentina que incluye Tucumán, Santiago del Estero y Neuquén, entre otras provincias.

ACTIVIDADES EN JUNÍN DE LOS ANDES ABIERTA A LA COMUNIDAD – AGENDAR

-MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE A LAS 19 HS EN EL SALÓN DEL BICENTENARIO – CONVERSATORIO/MASTERCLASS CON SOFIA REI “FOLKLORE FUTURISTA DE IDA Y VUELTA”. ACCESO LIBRE SIN COSTO. NO NECESITAS EXPERIENCIA EN CANTO PARA PARTICIPAR, ÚNICAMENTE ANIMARTE A JUGAR. UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE LA ARTISTA Y LA COMUNIDAD DONDE SE HABLARá DE SU PROCESO CREATIVO, DE CONCEPTOS ARTÍSTICOS, DEL DESARROLLO DE SU PROYECTO MUSICAL *UMBRAL* QUE VINCULA TECNOLOGÍA, HERRAMIENTAS DE MÚSICA ELECTRÓNICA (LOOPER, PROCESADOR DE EFECTOS), ABLETON LIVE, INSTRUMENTOS ACÚSTICOS Y ELÉCTRICOS DE USO EN VIVO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN Y TOCAR EN VIVO, DEMOSTRACIÓN DE SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN VIVO CON LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO.

– SÁBADO 8 DE OCTUBRE A LAS 17 HS EN LA NECO ESPACIO CULTURAL – MASTERCLASS DE CANTO CIRCULAR E IMPROVISACIÓN VOCAL, CON UNA CONTRIBUCIÓN DE 2.000 PESOS ARGENTINOS ANTICIPADAS Y EL DÍA DEL EVENTO 2.500 PESOS ARGENTINOS. DIRIGIDO A ARTISTAS, CANTANTES, ACTORES Y PÚBLICOS DE ENTRE 18 Y 60 AÑOS CON INTERÉS EN EXPLORAR LA HERRAMIENTA DE LA VOZ Y DESARROLLAR RECURSOS CREATIVOS EN EL CONTEXTO DE LA VOZ CANTADA.

“Pocas artistas latinoamericanas han transformado tanto su obra como Sofía Rei. En la búsqueda de explorar nuevas formas de compartir su perspectiva del universo, Rei ha entregado algunos de los discos más innovadores dentro de la región, y su más reciente producción discográfica, Umbral, no es la excepción”, ha publicado la revista Rolling Stone México.

Considerada “ícono vocal femenino de la esfera de la música de vanguardia” y “potente embajadora de la voz experimental de Latinoamérica”, la música de Sofía explora conexiones entre diferentes tradiciones del folklore sudamericano, el jazz, las músicas del mundo y sonidos electrónicos. Rei sostiene un nutrido historial artístico que incluye seis álbumes editados bajo su nombre, múltiples colaboraciones (con John Zorn, entre otras), premios y distinciones (estuvo nominada al Grammy) y continuas giras por el mundo.

“Umbral” combina tradición y modernidad a los largo de siete temas propios que surgieron a raíz del viaje por el Valle de Elqui, en Chile: una travesía hacia tierras remotas que la puso frente a sí misma y le sirvió como catalizador de un álbum que explora los confines de la propia creatividad. “Umbral” no deja de ser el recorrido de una mujer que busca su lugar en el mundo.

Sofía Rei salió a caminar por las montañas chilenas con la mochila cargada de equipos para grabar y con la cabeza desbordada por las complejidades de la vida moderna. De ese viaje nacieron canciones que conjugan la tradición folclórica de América del Sur con el futuro digital, dando forma a una serie de autorretratos íntimos, fragmentos de historias y pensamientos, capturas de un aquí y ahora de introspección y de vuelo a la vez.

El material fue producido por JC Maillard. La mezcla estuvo a cargo de Fab Dupont (Shakira, Bebel Gilberto, David Crosby, Juan Luis Guerra, Nat King Cole, entre otros) y la masterización corrió por cuenta de Bob Power (Miles Davis, The Roots, David Byrne y Quincy Jones).

SOBRE EL PRODUCTOR

Jean-Christophe (JC) Maillard es compositor, guitarrista, pianista, músico electrónico, productor y arreglador francés, nativo de Pointe-à-Pître, Guadalupe, en el Caribe. Durante los últimos veinte años se dedicó a salir de gira, producir, arreglar, dirigir y grabar con los grandes nombres de la escena del jazz mundial. Colaboró, entre otros, con Lisa Fischer, Angelique Kidjo, Richard Bona, Toure Kunda. JC es también conocido por ser el primer intérprete de SeaBass, un novedoso bajo de ocho cuerdas de acero inspirado en un antiguo instrumento de cuerdas de origen turco.

Ha dicho la prensa argentina sobre Umbral:

“Un álbum que explora los confines de la propia creatividad” (Revista Billboard)

“Una estética única e indefinible” (Página12)

“En Umbral se despliega el universo musical propio y audaz de Rei” (Suplemento Radar) “Sofía Rei demuestra hasta dónde pueden crecer los sonidos de raíz” (ElDiario.AR)

“Umbral es acaso su expresión más sintética y lograda… un disco sin baches” (Revista Caras y Caretas) “Una expedición sin límites al reino digital” (Revista G7)

“Ecléctica y audaz” (Agencia Nacional de Noticias TÉLAM)

“Acreditando un amplio recorrido, Rei entrelaza elementos del folk latinoamericano, el jazz experimental y la world music” (BAE Negocios)

Ha dicho la prensa internacional sobre Umbral:

“Una masterclass… sublime” (Songlines Magazine, Reino Unido)

“Salvaje, ecléctica y casi alucinatoria mezcla de géneros y naciones… Fiel a la misión de derrumbar las fronteras” (The New York Times, Estados Unidos)

“Es una exploración fascinante de su proceso creativo, al mismo tiempo que una cápsula de historia de las tradiciones musicales del extremo sur del continente americano” (NPR Alt.Latino, Estados Unidos)

“Sofía Rei combina las tradiciones musicales sudamericanas con el pop experimental y la música electrónica. La mezcla de tradición y modernidad se expande en una propuesta que mezcla iconografía tradicional con ‘santos robóticos’, plantas exuberantes y looperas a pedal” (NPR Tiny Desk Concert, Estados Unidos)

Más sobre Sofía Rei:

Educada dentro de la tradición de la música académica, y a la vez ardiente investigadora de las complejidades de la música folclórica sudamericana, lleva editados cinco álbumes de manera independiente: el flamante Umbral de 2021 que está presentando actualmente y que fue seleccionado por el Club del Disco como disco del mes en enero de este año; Ojalá, de 2006; Sube Azul, de 2009; De tierra y oro, de 2012 y El Gavilán, de 2017, en el que versiona canciones de Violeta Parra. Las canciones de El Gavilán fueron estrenadas en Buenos Aires en el marco de una residencia de la artista en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC).

Grabó también cinco discos junto al reconocido músico, productor y arreglador John Zorn. En 2011 recibió una nominación al Grammy como cantante del proyecto Aurea junto al pianista Geoffrey Keezer, en la categoría Latin Jazz. Participó, entre otros, del festival global FEST 2021, del que se desprende su segunda participación en el ciclo de conciertos NPR Tiny Desk, en esta oportunidad bajo el formato (Home) Concert. En 2020 fue co-curadora junto a Pablo Aslan de Jazz Across The Americas. Argentina – Tribute to Lalo Schifrin, Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra, evento del que también participó como artista.

Como docente, se desempeña actualmente en el NYU Tisch Clive Davis Institute, donde desarrolló la cátedra “Nuevas perspectivas en la música latinoamericana”. Desde ese lugar, continúa la tarea de descubrir la inmensa diversidad de estilos tradicionales latinoamericanos e integrarlos a las nuevas tecnologías y tendencias.

Más info en www.sofiamusic.com

Más sobre Umbral:

Rei puso en marcha su viaje a Elqui, en la región de Coquimbo en Chile, con el charango bajo el brazo y la idea de grabar de manera no ortodoxa fragmentos vocales, algunos bosquejos y pruebas varias.

La poética de Sofía responde al desamor y la decepción con humor y una franqueza cercana al sarcasmo. Su modo de componer se basa en la superposición de capas vocales para construir una estructura que al mismo tiempo que suena compacta y robusta, permite advertir el trabajo sobre cada pieza de ese tejido de manera individual.

“Vengo oyendo partes de Umbral en mi cabeza hace años”, cuenta Sofía: “Desde hacía mucho tiempo que quería experimentar con las looperas y meterme de lleno en el mundo del diseño de sonido. El Valle de Elqui fue el lugar donde me encontré lista para enfrentarme con esa fuente de emociones que finalmente pude traducir en canciones. Después de probar con diferentes formatos de banda, me di cuenta de que JC Maillard, con quien vengo trabajando hace mucho tiempo, era la persona perfecta para llevar este proyecto más allá y poder desarrollarlo de la manera que yo tenía en mente. Su estilo de producción en Umbral es como si fuera capaz de combinar píxeles con pinturas. Usó la abstracción de los sentimientos y les dio la forma de un ambiente, un paisaje sonoro”.

Por su parte, JC Maillard agrega: “Los elementos rítmicos en Umbral atraviesan América Latina y la verdad es que no están representados en la escena de la música electrónica. Es esencial respetar los acentos regionales de todos estos ritmos tan diversos. Ya no se trata solamente de ceros y unos. Mi rol fue el de resguardar el ADN de los ritmos vivos y usar las voces de Sofía como base, como fundamento, la melodía como la fuerza conductora detrás de todo esto”.

Más detalles: EPK.

Otros videos recomendados: NPR Tiny Desk , Video de “La Otra” loopeando en vivo en España, “Negro Sobre Blanco” y “La Quinta Pata”

Acerca de cada uno de los temas de Umbral:

El disco arranca con “Un mismo cielo”: la danza de dos amantes que, a pesar de estar en dos hemisferios diferentes, logran conectarse porque saben que es el mismo cielo el que los cubre. Continúa con “La Otra”, un homenaje a la chilena Gabriela Mistral, una de las más importantes poetas de América Latina, nacida precisamente en la Provincia de Elqui. Fue la primera persona de Latinoamérica en ganar el premio Nobel de Literatura, y la única mujer de la región que ha conseguido dicha distinción hasta el día de hoy. Rei descubrió el poema “La Otra” y sintió que esos versos le hablaban directamente a su experiencia en el valle, a su proceso de renacimiento y transformación.

“Escarabajo Digital” es el debut de la dupla Rei/Maillard como co-compositores, aunque ya habían co-arreglado discos en el pasado, como Keter, para John Zorn. En este caso, la conversación musical los lleva a discurrir a propósito de ese tipo de personas, familiares, amigos, que nunca pueden avanzar sobre un tema, siempre se frenan, no hay progreso, sólo frustración.

La historia tras “Helvética 12” nace en algún descanso durante una gira por Florida, en la que la artista, en el borde de una piscina, entre risas, con su amigo Tupac, llegó a la conclusión de que había una sola cosa que no podía soportar en un hombre: que tuviera errores de ortografía. El ímpetu de la letra de esta canción surge de una historia de amor frustrada, en la que Rei recibió un mail del compañero sentimental en el que, además de

estar escrito con una profusión imperdonable de errores de ortografía, tenía el descaro de estar confeccionado en Helvética 12. Dos de sus socios musicales preferidos participan en este track: Jorge Roeder, en bajo, y Leo Genovese, en piano y sintetizadores.

“La Caída” es quizás la composición más personal del disco. Rei escribe recordando a su padre, quien sufrió una caída mientras supervisaba la construcción de una fábrica de cerveza Brahma en Puan, provincia de Buenos Aires. En el corazón de la canción se encuentra la caída en su sentido literal y el metafórico, en el que la imagen del superhéroe que ella tenía de su papá colapsa, a la luz de una serie de acontecimientos que se desencadenan a partir del accidente. La obsesión de Sofía por Vulnicura, de Bjork, se refleja en algunos pasajes y la atmósfera de esta canción. “La quinta pata” lleva el sarcasmo un poquito más allá, y pone el foco sobre la figura de aquellos que siempre están dispuestos a encontrar la imperfección, el detalle equivocado, el defecto.

El disco cierra con “Negro sobre blanco”, donde Rei se mete de lleno en ese momento de inquietud y desasosiego, el preámbulo a un ataque de nervios, para volverlo canción. Una mujer viaja en solitario, buscando respuestas y claridad. La voz de Sofía en loop y dos líneas de charango que convergen y se alejan son utilizadas por Maillard para construir esa atmósfera de límite, opresión, en un mix de huayno y saya afro-boliviana que cuenta con la brillante intervención del baterista y percusionista Franco Pinna.