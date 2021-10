Solicitan al gobierno provincial que concesione la administración del Aeropuerto

>> Locales, Regionales, Turismo

Comunicado de prensa de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes:

«En el día de ayer miércoles 27 de octubre, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes convocó a una reunión para aunar esfuerzos tendientes a mejorar las instalaciones del Aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Entre los presentes se encontraban por la comunidad de Junín de los Andes el Sr. Carlos Corazini ( Intendente), el Sr. Silvano Bonacorso (Presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y afines de Junín de los Andes). Por la localidad de San Martín de los Andes la Sra. Natalia Vita (Secretaria de Gobierno), el Sr Mario Lopez (Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes), Sr. Sebastián Vicentin (Tesorero de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes), la Sra.María Fernanda Rodríguez (miembro de la Cámara de Agentes de Viaje ), el Sr Eduardo Furlong ( Presidente Cámara de pesca) y el Sr. Roberto Dios ( Presidente de la Cámara Inmobiliaria). También entre las autoridades presentes se encontraban el Sr. Guillermo Khan Director provincial de aeronáutica de la provincia del Neuquén, el Sr. Francisco Llambí Administrador del Aeropuerto, El SR. Millantes representante local de la ANAC, Sr Carlos Leal por Aerolíneas Argentinas.

Desde la cámara se buscó iniciar conversaciones tendientes a definir si había un consenso en la intención de solicitar a la provincia que concesione la administración del mismo a un particular. Quedó claro en principio que todas las cámaras menos la AHGSMA estaban a favor de impulsar una manifestación de este tipo respecto a qué quieren las comunidades de San Martín. Por un lado, el Sr. Intendente de Junín de los Andes se mostró en total apoyo a la necesidad de que ambas comunidades sector público y privado trabajen juntos en pos de lograr que se concreten las obras proyectadas por el ORSNA y no tenía claro que una administración privada pueda obtener mejores resultados que una pública. Por su parte la Sra. Natalia Vita confirmó el apoyo que hay desde el municipio de San Martín de los Andes respecto al impulso conjunto que hay que darle al tema y manifestó que determinar quién va a manejar el aeropuerto en estas condiciones no era una necesidad ahora tan urgente como lograr la concreción de las obras faltantes.

Desde las autoridades aeroportuarias, tanto el Sr. Khan como el Sr. Llambí, tenían muy en claro que el aeropuerto con el estado actual de tarifas de tasa que se cobra actualmente, fijadas por el ORSNA, es completamente deficitario y es muy difícil lograr que sea autosustentable sin apoyo de la provincia. Que están siguiendo con detenimiento lo proyectado por el ORSNA y que la obra prioritaria ahora es la reparación de la plataforma 1 y 3. Actualmente el aeropuerto cuenta con una sola posición para estacionar aviones comerciales, esto hace que no puedan venir dos aviones en simultáneo o que, ante un desperfecto de cualquier tipo que pueda tener un avión, no permita el descenso de otras aeronaves comerciales.

Se logró consenso para elevar una nota al gobierno provincial solicitando la gestión de fondos para las obras previstas por el ORSNA a saber: a) reparación de las posiciones 1 y 3, b) instalación del balizamiento en las cabeceras de la pista, para lo cual hay que gestionar el uso de las tierras lindantes a la pista, c) gestionar los fondos para la ampliación de la terminal para aumentar la capacidad operativa de la misma y d) solicitar al ORSNA la actualización del cuadro tarifario ya que, por ejemplo, una aeronave privada hoy abona $50 por aterrizar o despegar del aeropuerto y un pasajero $130 por la tasa de embarque. Esto hace que la recaudación total por tasa aeroportuarias en temporada alta ronde los $100.000 al mes, suma que no alcanza para pagar el consumo eléctrico de la terminal. Esto hace que la provincia deba aportar más fondos para cubrir los costos operativos del aeropuerto.

En la nota se solicitará al poder ejecutivo provincial que informe si los montos de las inversiones proyectadas por el ORSNA están previstas en el presupuesto de la provincia del próximo año y en caso que no sea así si puede informar si está en el presupuesto nacional. En el supuesto que no esté previsto en ninguno de los presupuestos, solicitar la gestión de los fondos necesarios para las obras descriptas anteriormente.

El compromiso asumido es solicitar en conjunto todo lo comentado anteriormente a las autoridades provinciales y continuar el seguimiento de la gestión para que las obras prioritarias se puedan concretar antes de la temporada invernal del 2022 y se programen las otras a continuación.

